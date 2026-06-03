Erri De Luca non andrà a Salerno Letteratura dopo frasi su Israele, genocidio e sionismo: "Motivi personali"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo scrittore Erri De Luca non parteciperà al festival Salerno Letteratura a causa delle polemiche nate dopo le sue dichiarazioni in Israele, dove si è definito a favore del sionismo e ha negato l’esistenza di un genocidio a Gaza. Gli organizzatori della rassegna hanno deciso di affidare ad altri la prolusione iniziale per incompatibilità di vedute sulla strage di civili in Palestina, mentre il romanziere ha parlato di motivi personali.

Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura

Lo scrittore Erri De Luca non terrà più la prolusione inaugurale a Salerno Letteratura, la kermesse culturale in programma dal 13 al 20 giugno.

Gli organizzatori hanno modificato il cartellone dopo le contestate affermazioni dell’autore sulla difesa di Israele e sulla guerra in Palestina. La direzione artistica ha negato l’ipotesi di una censura, offrendo allo scrittore un incontro alternativo che il narratore ha però rifiutato.

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Gennaro Carillo ha spiegato: “La prolusione detta un po’ la linea al festival e implica una certa identità di vedute con chi te la commissiona, quantomeno rispetto alla più tragica delle evidenze: i morti civili di Gaza“.

I motivi personali dello scrittore sul rifiuto al festival di Salerno

Intervistato dal Corriere della Sera, il romanziere ha smorzato i toni, spiegando di aver autonomamente comunicato ai responsabili della rassegna di Letteratura l’impossibilità di partecipare.

“Niente di che per me. Semplicemente non ci sarò per motivi personali, ho detto agli organizzatori che non sarei andato a Salerno per problemi miei, tutto qui”, ha dichiarato Erri De Luca, intenzionato a evitare scontri.

Di fronte ai riferimenti a una presunta incompatibilità di valori, il letterato ha ribadito: “Questi sono affari loro, io non vado per motivi personali. Lo so, lei vorrebbe che io rilasciassi una dichiarazione in merito, ma per ora sto zitto e non faccio nessuna polemica con una manifestazione che ha problemi a ricevermi”.

Le tesi su Israele, il sionismo e il negato genocidio

All’origine dello scontro ci sono le parole pronunciate dall’intellettuale a Gerusalemme. In un’intervista, l’autore aveva espresso posizioni nette su Israele: “So benissimo cosa sia un genocidio, applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale“.

Sul definirsi aderente al sionismo ha poi argomentato: “Oggi sionista è una maledizione. Un insulto che ti lanciano per segnare i confini di ciò che è inaccettabile. Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria”.

Travolto dalle contestazioni e dalle accuse di voler silenziare il dramma dei civili dietro i sofismi etimologici, lo scrittore ha poi affidato a un post Facebook una precisazione a senso unico. Pur scusandosi per aver urtato la sensibilità filopalestinese, ha ribadito la sua etichetta legandola alla formula teorica dei due Stati, blindandosi dietro un netto rifiuto a proseguire il dibattito o a replicare alle critiche sollevate dai lettori.