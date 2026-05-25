Erri De Luca si defisce "sionista" e nega il genocidio a Gaza: "Non lo è, anche se è una guerra terribile"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Alla vigilia del festival letterario di Gerusalemme, Erri De Luca si dichiara apertamente sionista, definendo il termine come il basilare riconoscimento del diritto d’Israele all’esistenza e alla difesa. Lo scrittore respinge con fermezza la definizione di genocidio per i massacri di civili a Gaza, derubricandoli a tragiche conseguenze di una guerra urbana.

Le parole di Erri De Luca

Alla vigilia della sua partecipazione all’International Writers Festival di Gerusalemme, lo scrittore Erri De Luca ha scosso il panorama culturale con una serie di considerazioni sul conflitto in Medio Oriente.

Intervistato dal quotidiano Israel Hayom, l’autore ha spiegato che in Italia e in gran parte dell’occidente l’appellativo di sionista viene oggi considerato “una maledizione, un insulto che ti lanciano per segnare i confini di ciò che è inaccettabile”.

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Al contrario, l’intellettuale ha rivendicato con forza il termine, specificando che per lui rappresenta semplicemente “il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria”, aggiungendo che chiunque veda due entità vivere fianco a fianco dovrebbe considerarsi tale senza temere il prezzo di dirlo ad alta voce.

Le dichiarazioni sul genocidio

Entrando nel merito delle operazioni militari nella Striscia, espresse anche in una corrispondenza con la cantante Achinoam Nini, lo scrittore ha rifiutato l’uso della parola genocidio, definendola “una distorsione storica e verbale”.

Pur riconoscendo che si tratta di “una guerra brutale e moderna” in cui il numero di vittime civili è enorme e terribile a causa dei combattimenti negli spazi urbani densi tra scuole e ospedali, De Luca ha respinto l’ipotesi dello sterminio programmato.

Secondo l’autore, il fatto che l’esercito israeliano abbia “ripetutamente spostato la popolazione civile, da nord a sud e da sud a nord” per allontanarla dai combattimenti attivi dimostra che l’accusa è vuota non sia altro che “un chiaro desiderio di insultare Israele e di ferirne la legittimità”.

Il significato del movimento sionista oggi

La netta presa di posizione riapre il dibattito sulla natura profonda del movimento, che nell’attuale scenario politico si articola in visioni profondamente divergenti. Da un lato resiste la traccia del sionismo umanista e civile teorizzato originariamente da Theodor Herzl e sostenuto da storici come Fania Oz-Zalzberger, che concepisce lo Stato come una democrazia liberale aperta all’uguaglianza dei cittadini arabi e alla soluzione a due Stati.

Al polo opposto, la destra nazionalista al governo si richiama al sionismo revisionista di Zeev Jabotinsky, che già negli anni Venti teorizzava l’espulsione forzata della popolazione araba.

Quella di Erri De Luca potrebbe quindi essere interpretata come una vera e propria operazione di astrazione intellettuale, che si rifugia nella purezza teorica di un movimento ideale per rivendicare un’identità sionista romantica e storica, che non trova però alcun riscontro nell’azione dell’attuale esecutivo israeliano, finendo per legittimare una realtà che ha preso una piega completamente diversa.