Erri De Luca torna sulla parola "sionista" ma sorvola sul "genocidio" anche se appoggia "la causa palestinese"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La recente presa di posizione di Erri De Luca, che si è definito apertamente sionista ed ha fermamente escluso la tesi di un genocidio in atto a Gaza, continua a dividere l’opinione pubblica. Nonostante il successivo tentativo di chiarimento dello scrittore sui social, la pioggia di critiche e le contestazioni online non si placano.

Erri De Luca si definisce “sionista” e nega il genocidio

Alla vigilia dell’International Writers Festival di Gerusalemme, le dichiarazioni di Erri De Luca hanno scosso il panorama culturale italiano.

Intervistato da Israel Hayom, l’autore ha rivendicato un’etichetta controversa: “In Italia, e in gran parte dell’occidente oggi, sionista è una maledizione – ma per lui rappresenta – il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale“.

ANSA

Sul conflitto a Gaza, l’autore ha respinto la tesi dello sterminio: “So benissimo cosa sia un genocidio, e applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale“. Per De Luca si tratta di “una guerra brutale e moderna” in cui i ripetuti spostamenti della popolazione dimostrano che l’accusa mossa contro Israele è del tutto “vuota”.

Il chiarimento con un post

Dopo le immediate polemiche, Erri De Luca ha affidato a Facebook una precisazione per chiarire la sua linea.

Lo scrittore ha riconosciuto che “oggi sionismo coincide con il governo della peggiore destra israeliana“, ma ha specificato di voler “recuperare il senso originale del termine”. Secondo la sua visione, “chi crede che la soluzione del conflitto consista in due Stati, uno palestinese e uno israeliano, è per me sionista”.

Pur dicendosi dispiaciuto per aver urtato la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, l’intellettuale ha sorvolato sul tema del genocidio, focalizzandosi sulla formula dei due Stati e concludendo che “il dolore e l’oppressione del popolo palestinese saranno medicati solo dal risarcimento di un suo Stato libero”.

Pioggia di critiche nei commenti

La replica non ha placato la pioggia di critiche degli utenti, focalizzate proprio sul rifiuto di riconoscere il genocidio e sulla definizione di sionista.

Nei commenti, un utente ha attaccato: “Non parla di genocidio però… ammazzare 75000 palestinesi, affamarli, vietare gli aiuti, non dar loro accesso alle cure, radere al suolo una città è genocidio“.

Un altro utente ha rincarato la dose definendo gli eventi “un GENOCIDIO” davanti a un mondo complice. Le opinioni dei lettori oscillano tra la “delusione enorme” e l’accusa di perdersi in sofismi: c’è chi gli contesta di “silenziare il dramma del popolo palestinese dietro l’etimologia di un termine”, preferendo la freddezza della distanza alla necessaria compassione umana.