Errore di prezzo per gli iPad da Mediaworld venduti a 15 euro, azienda li chiede indietro: "Pagate o ridateli"

Mediaworld ha venduto per errore un iPad Air M3 a 15 euro anziché 784. Ai clienti coinvolti ha chiesto di restituire il prodotto o pagare un’integrazione di 619 euro con sconto. Molti consumatori valutano se l’azienda possa imporre il reso, legato alla casistica dell’errore riconoscibile, ma alcuni acquisti potrebbero essere stati effettuati in buona fede.

Gli iPad “regalati” da Mediaworld

Un’offerta così bassa da risultare irresistibile: l’iPad Air M3 da 13 pollici veniva proposto da Mediaworld a 15 euro invece che a 784. È accaduto l’8 novembre: alcuni clienti, soprattutto titolari della carta fedeltà e attivi sugli acquisti online, sono riusciti a confermare l’ordine approfittando del prezzo ribassato del 98%.

Accortasi del madornale sbaglio, il 19 novembre l’azienda ha inviato una comunicazione ufficiale agli utenti coinvolti, chiarendo che si trattava chiaramente di un “errore riconoscibile”.

Mediaworld ha proposto il reso o il pagamento (con sconto) degli iPad

Da qui la proposta di scegliere entro dieci giorni tra due soluzioni: integrare altri 619 euro (con uno sconto importante di 150 euro a titolo di scuse) oppure restituire l’iPad.

Come avviene il reso

Nell’ipotesi del reso, Mediaworld si è detta disponibile a mandare un corriere direttamente all’indirizzo del cliente, evitando qualunque spesa o incombenza come il viaggio in negozio. In aggiunta, la catena ha previsto sia la restituzione dei 15 euro pagati sia l’erogazione di un buono da 20 euro utilizzabile per futuri acquisti.

Non è stato rivelato quanti utenti abbiano approfittato della svista, ma molti avrebbero chiesto parere legale per capire se fossero obbligati a riconsegnare l’iPad, considerato che l’errore proveniva dall’azienda.

Cosa dice la legge

Sul piano normativo, il riferimento utile è l’articolo 1428 del codice civile, che consente di annullare un contratto quando l’errore è essenziale e riconoscibile.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, ha dichiarato al Corriere della Sera che in astratto l’errore possa essere effettivamente ritenuto individuabile dal cliente. Tuttavia, ha osservato come nel mercato dell’elettronica le promozioni estreme e gli sconti aggressivi siano ormai consuetudine, soprattutto in vista del Black Friday.

Per questo, non è implausibile che qualcuno abbia acquistato in buona fede, anche perché l’offerta era stata inviata agli iscritti al programma fedeltà, inducendo a pensare a una promozione speciale.

Un altro elemento da considerare, però, è il numero di dispositivi acquistati: un ordine multiplo potrebbe suggerire la volontà di sfruttare l’errore.

C’è l’obbligo di restituzione?

Dona ha inoltre precisato che le proposte di Mediaworld rientrano in semplici tentativi di accordo amichevole e che l’utente può decidere di rifiutarli.

In tale scenario, la società potrà eventualmente valutare un’azione legale. Gli acquirenti, a loro volta, potrebbero opporsi, purché dimostrino di aver agito in buona fede ritenendo legittima la promozione.