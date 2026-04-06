Errore Inps sulle pensioni dei dipendenti pubblici, in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di persone
L'Inps ammette l'errore sui tagli alle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici: in arrivo rimborsi d'ufficio, arretrati e interessi
Nuovo errore dell’Inps. Una svista tecnica, trascinatasi per oltre due anni, ha portato all’applicazione indebita di pesanti tagli agli assegni di migliaia di ex lavoratori dello Stato. Solo con il recente messaggio numero 787 del 5 marzo, l’Istituto ha finalmente ammesso il problema, disponendo il riesame d’ufficio e la restituzione delle somme sottratte ai pensionati di vecchiaia.
- Errore Inps sulle pensioni: cosa è successo
- Come avere gli arretrati
- Perché i debiti verranno annullati d'ufficio
Errore Inps sulle pensioni: cosa è successo
Come riporta Repubblica, la vicenda affonda le radici nella Manovra 2024, che ha introdotto un ricalcolo penalizzante delle aliquote di rendimento per le quote retributive.
La norma mirava a colpire chi aveva meno di 15 anni di contributi al 1995, coinvolgendo quattro gestioni dell’ex Inpdap: Cpdel (enti locali), Cps (sanità), Cpi (insegnanti d’asilo) e Cpug (ufficiali giudiziari).
Durante l’iter parlamentare al Senato, però, il testo era stato corretto in modo netto: la riduzione del trattamento doveva applicarsi esclusivamente alle pensioni anticipate e a quelle dei lavoratori precoci.
Erano stati quindi esplicitamente risparmiati i lavoratori in uscita per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero la classica pensione di vecchiaia.
Nonostante questa distinzione fosse scritta nero su bianco nella legge, l’Inps ha continuato ad applicare la stretta in modo indiscriminato per 26 mesi, ignorando la volontà del legislatore.
Come avere gli arretrati
L’errore non è stato indolore per le casse dei pensionati.
Secondo i documenti della Ragioneria, il valore dei tagli “indebiti” applicati dall’Inps si aggira intorno ai 40 milioni di euro.
Per sanare la situazione, l’Istituto ha ora attivato una procedura di recupero che, fortunatamente, non richiederà alcuna istanza da parte dei cittadini interessati.
Le pensioni di vecchiaia calcolate con le aliquote sbagliate saranno sottoposte a una riliquidazione automatica.
Ai soggetti colpiti verranno riconosciuti non solo i ratei arretrati non corrisposti dal 2024 a oggi, ma anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata a ritroso.
Si tratta di una boccata d’ossigeno per una platea di circa 81.500 potenziali interessati, tra cui moltissimi medici e infermieri della sanità pubblica.
Perché i debiti verranno annullati d’ufficio
Un punto fondamentale del nuovo corso dell’Inps riguarda la gestione dei debiti contestati per errore.
Molti pensionati si erano visti recapitare richieste di restituzione di somme ritenute “eccedenti” proprio a causa di questo calcolo errato.
Il messaggio del 5 marzo mette fine a questo paradosso: ogni eventuale debito già notificato dovrà essere annullato d’ufficio con la formula di “insussistenza originaria”.