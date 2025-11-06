Errore nel concorso dell'Agenzia delle Entrate, perché il quesito sul "regime contabile naturale" è sbagliato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel concorso per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, un quesito sul “regime contabile naturale” indicava come corretta la contabilità semplificata invece dell’ordinaria. L’errore è stato riconosciuto e l’Ente ha disposto la nuova correzione dei test della sessione del 31 ottobre, con pubblicazione degli esiti rettificati.

Errore nel concorso dell’Agenzia delle Entrate: il quesito contestato

Durante la prova scritta del concorso per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, svoltasi il 31 ottobre 2025, è stato individuato un grave errore in uno dei quesiti della busta numero 2.

La domanda chiedeva quale fosse il “regime contabile naturale” per le società di capitali con ricavi non superiori a 500.000 euro. Secondo la griglia ufficiale Formez, la risposta corretta sarebbe stata “la contabilità semplificata”.

IPA Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate: l’ente ha ammesso la presenza di un errore in un quesito dell’ultimo concorso, che porterà a una nuova correzione dei test

L’indicazione è risultata sbagliata: per legge, il regime contabile naturale per tutte le società di capitali è quello ordinario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi. L’errore, presente nella banca dati Formez, ha tratto in inganno numerosi candidati che hanno segnalato la discrepanza subito dopo la prova. L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’inesattezza con un avviso ufficiale pubblicato oggi, giovedì 6 novembre 2025.

La correzione annunciata dall’Agenzia delle Entrate

Nell’avviso, l’Ente ha precisato che “per un mero errore materiale nella griglia di correzione è stata indicata come corretta la risposta A (‘contabilità semplificata’) invece della B (‘contabilità ordinaria’)”.

L’Agenzia delle Entrate procederà quindi a una nuova correzione dei soli questionari relativi alla sessione del 31 ottobre 2025, ore 9.30, utilizzando la griglia esatta.

Dopo la revisione, sarà pubblicato l’elenco aggiornato degli esiti. L’avviso ribadisce inoltre che l’errore non inciderà sulle altre sessioni del concorso. Le operazioni di rettifica sono già state avviate e dovrebbero concludersi nei prossimi giorni, prima della diffusione delle graduatorie definitive.

Perché il quesito del concorso è sbagliato

L’errore nel quesito deriva da una confusione tra i regimi contabili previsti dalla normativa. Il D.P.R. 600/1973 stabilisce che le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) sono obbligate, fin dalla costituzione, ad adottare la contabilità ordinaria.

Tale regime prevede la tenuta di scritture in partita doppia e la redazione del bilancio secondo il principio di competenza economica. Il regime semplificato, invece, è riservato alle imprese individuali e alle società di persone con ricavi inferiori a determinate soglie (500.000 euro per le prestazioni di servizi, 800.000 euro per le altre attività).

Una società di capitali non può in alcun caso accedere a tale regime. Un errore, definito “macroscopico” da molti candidati, che ha sicuramente sollevato diversi interrogativi sull’accuratezza dei controlli nei test di selezione pubblica.