Errore sulla lapide di Papa Francesco, Paolo Iabichino "spiega" come leggere la scritta: cos'è il kerning

Una delle lettere dell’incisione scritta sulla lapide di Papa Francesco ha attratto l’attenzione, perché sembra essere distanziata dalle altre in maniera errata: un errore nel kerning, o crenatura, la pratica tipografica del distanziamento delle lettere; Paolo Iabichino ha però dato un’interpretazione diversa.

L’errore sulla lapide di Papa Francesco

Dopo la sepoltura di Papa Francesco, è stata svelata la lapide della tomba del pontefice. Una semplice stele di pietra con una grande scritta che riporta il nome scelto da Bergoglio quando è salito al soglio pontificio.

Anche questa semplice scritta però ha attratto l’attenzione degli osservatori. La “A” di “Franciscvs“, sembra avere una distanza maggiore dalle lettere che la circondano, la “R” e la “N”, rispetto al resto dell’incisione.

La differenza è minima in assoluto, ma se paragonata alle altre lettere è immediatamente visibile. Potrebbe trattarsi di un errore nel processo di crenatura della scritta, anche chiamato kerning.

Cos’è il kerning o crenatura

Il kerning è una pratica tipografica che serve a rendere più leggibile e omogeneo un testo. Consiste proprio nel calcolare quale sia la spaziatura da dare alle singole lettere o ai caratteri per fare in modo che una scritta sia comprensibile e omogenea.

Nell’ambito del design, in particolare di quello delle insegne che prevedono testi molto grandi, il kerning è una pratica molto curata, che può determinare il successo di una campagna pubblicitaria.

Alcune insegne arrivano anche ad avere un kerning negativo, vale a dire una sovrapposizione di alcune lettere attraverso la riduzione della spaziatura sotto allo zero.

La spiegazione di Paolo Iabichino

Il designer Paolo Iabichino ha però dato, sulle pagine di Avvenire, una spiegazione alternativa all’errore presente sulla lapide del Papa: “L’errore di spaziatura non è caduto su nessun’altra lettera, perché tutto ciò che ha detto, fatto, scritto, proposto e combattuto ha a che fare con l’amore. Quello con la ‘A’ maiuscola” spiega.

“Forse è per questo che ha voluto lasciarci l’ennesima ‘imperfezione’ del suo papato, come le scarpe, l’affezione per gli ultimi, l’insofferenza per i protocolli e quella straordinaria umanità che quell’abito non è riuscito a spogliare” ha continuato Iabichino.

“Fatevene una ragione, se proprio volete fare i geek, prendetelo come un Easter egg dello Spirito Santo” ha poi concluso.