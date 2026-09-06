Eruzione del vulcano Anak Krakatau in Indonesia, sei aeroporti bloccati e oltre 300 voli cancellati: il video

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Il vulcano Anak Krakatau, nello Stretto della Sonda in Indonesia, ha prodotto una nuova eruzione emanando una colonna di cenere fino a 15mila metri. Sei aeroporti sono stati bloccati, tra cui il principale scalo di Giacarta, con oltre 300 voli cancellati o sospesi. Le autorità escludono rischio tsunami imminente ma invitano alla prudenza.

Indonesia, eruzione spettacolare

L’Indonesia fa i conti con gli effetti dell’eruzione del complesso del Krakatau, nello Stretto della Sonda tra Giava e Sumatra, dopo che il vulcano ha ripreso a manifestare un’intensa attività a partire dalla serata di venerdì 4 settembre.

Accompagnato da boati avvertibili fino a 700 chilometri di distanza secondo l’agenzia geologica locale, l’evento più significativo si è verificato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto, quando una nube di cenere si è alzata fino a 15mila metri sul versante di Sumatra e in alcune zone della provincia di Banten, mentre sul lato di Giava la colonna ha toccato i 6mila metri di altitudine.

ANSA

Vulcano Krakatau, aeroporti in ginocchio

Le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto sul traffico aereo. Lo scalo internazionale Soekarno-Hatta, principale porta d’accesso a Giacarta e situato a oltre 150 chilometri dal cratere, ha interrotto le operazioni nelle prime ore di domenica, prorogando più volte lo stop.

Il gestore aeroportuale Angkasa Pura ha reso noto che il blocco ha coinvolto complessivamente 301 voli, di cui 58 internazionali, con collegamenti sospesi o cancellati verso Singapore, Kuala Lumpur, Canton, Hong Kong e Doha. La compagnia Singapore Airlines ha da parte sua cancellato 19 collegamenti con la capitale indonesiana per l’intera giornata.

Oltre allo scalo di Giacarta, le autorità hanno fermato altri tre scali nell’area della capitale, insieme a quello di Bandung e al Radin Inten II, vicino a Bandar Lampung sull’isola di Sumatra. In totale sono sei gli aeroporti bloccati, come confermato dal ministro dei Trasporti Dudy Purwagandhi.

I danni e la situazione sicurezza

Sul fronte della sicurezza, l’agenzia per la gestione dei disastri (Bnpb) ha escluso al momento un pericolo concreto di tsunami collegato all’eruzione e sta valutando tecniche di cloud seeding per favorire piogge capaci di ripulire l’atmosfera dalla cenere.

Non sono stati segnalati feriti né disposti ordini di evacuazione. L’insediamento abitato più vicino si trova a oltre 16 chilometri dal cratere, ma la popolazione è stata comunque invitata a restare ad almeno 3 chilometri dalla bocca attiva.

La responsabile dell’agenzia geologica indonesiana, Lana Saria, ha spiegato in conferenza stampa che l’attività del vulcano era già in aumento da luglio, raggiungendo sabato il suo picco più alto.

Berton Panjaitan, portavoce del Bnpb, ha invitato la popolazione alla calma, raccomandando l’uso di mascherine e occhiali protettivi in caso di caduta di cenere nelle zone interessate.