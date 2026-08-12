Eruzione dell'Etna, caos agli aeroporti di Catania e Comiso per i voli sospesi e spazio aereo chiuso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Voli sospesi all’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica. Lo stop riguarda arrivi e partenze ed è disposto fino alle 18 del 12 agosto, secondo quanto comunicato dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo. Disagi anche all’aeroporto di Comiso, dove le operazioni sono state sospese fino alle 10 sempre per la presenza di cenere vulcanica. La Sac ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto perché la situazione resta variabile.

Voli sospesi a Catania, perché non si può partire

Come riporta La Sicilia, il principale problema che sta generando caos ai trasporti della Sicilia orientale, in particolare all’aeroporto di Catania, è strettamente legato ad una conseguenza dell’eruzione dell’Etna.

Si tratta della cenere vulcanica che non rappresenta solo un disagio operativo.

È considerata un rischio concreto per la sicurezza del volo.

Le particelle abrasive in sospensione possono ridurre la visibilità, depositarsi sulle piste e danneggiare le superfici esterne degli aeromobili.

Il problema principale riguarda però i motori e i sistemi di bordo, che possono essere compromessi dal passaggio attraverso una nube di cenere.

Per questo, quando l’Etna emette cenere e i venti la spingono verso i corridoi di avvicinamento o verso le piste, vengono attivati protocolli di sicurezza che possono portare alla chiusura temporanea dello spazio aereo o dello scalo interessato.

Le decisioni vengono aggiornate in base ai modelli di dispersione della nube e alle condizioni meteorologiche, in particolare direzione e intensità del vento.

Eruzione Etna, cosa sta succedendo

Le nuove sospensioni arrivano sempre dopo giorni di monitoraggio dell’attività dell’Etna.

I bollettini dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra l’8 e l’11 agosto avevano già segnalato un’attività persistente.

Non si tratta quindi di un episodio isolato, è un fenomeno seguito con continuità che spesso accade nella stagione estiva.

A causa delle ricadute sul turismo, la Fiavet Sicilia chiede un tavolo operativo permanente per le emergenze aeroportuali.

Cosa devono fare i passeggeri

La prima indicazione per i passeggeri è verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto.

La Sac invita a contattare direttamente la compagnia aerea, perché sono i vettori a fornire informazioni su cancellazioni, ritardi e possibili dirottamenti.

È consigliabile controllare anche i canali ufficiali degli aeroporti di Catania e Comiso, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti sull’operatività degli scali.

Chi ha un volo programmato deve conservare biglietti, carte d’imbarco, ricevute e documenti relativi a eventuali spese sostenute.

Questi documenti possono essere utili per richieste di assistenza, rimborso o riprotezione, secondo le condizioni previste dalla compagnia e dalla normativa applicabile.