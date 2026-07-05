Eruzione dell'Etna e alta colonna di cenere su Catania, problemi allo spazio aereo fino a sera

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nuova fase eruttiva dell’Etna nella mattinata del 5 luglio: una consistente emissione di cenere vulcanica ha generato una nube alta circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano. L’attività ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo: l’aeroporto di Catania ha limitato gli arrivi e parte dello spazio aereo resterà chiuso per tutta la giornata.

Eruzione dell’Etna e alta colonna di cenere su Catania

Nuova intensa attività eruttiva sull’Etna, dove nella mattinata di domenica 5 luglio si è registrata un’emissione di cenere vulcanica dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine.

L’episodio ha provocato la formazione di una nube eruttiva che ha interessato anche lo spazio aereo sopra la provincia di Catania, con conseguenze sull’operatività dell’aeroporto.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo, le emissioni di cenere sono iniziate intorno alle 7:45 e si sono intensificate circa un’ora dopo, verso le 8:45.

La nube eruttiva, come riporta Ansa, ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 chilometri sopra la cima del vulcano, spostandosi verso i settori sud e sud-sudest.

Il monitoraggio dell’Ingv

L’Ingv ha inoltre spiegato che i modelli previsionali elaborati sulla base delle condizioni meteorologiche indicano una dispersione della cenere verso sud nel corso delle prossime ore, cosa che rende necessario un costante monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno.

L’attività registrata domenica rappresenta un’evoluzione di quanto osservato negli ultimi giorni.

Sempre secondo l’Osservatorio Etneo, era infatti proseguita l’attività stromboliana alla bocca della Voragine, mentre l’attività effusiva avviata il 26 giugno da una bocca posta a quota 3.030 metri sul livello del mare si era progressivamente attenuata fino a esaurirsi il 4 luglio, appena un giorno prima della nuova fase eruttiva.

Catania, problemi allo spazio aereo

L’emissione di cenere vulcanica ha avuto effetti immediati anche sul traffico aereo.

In un primo aggiornamento, la Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha comunicato l’interruzione delle attività di volo in arrivo, mentre sono state consentite le partenze degli aeromobili già presenti nello scalo.

Successivamente la società di gestione ha diffuso un nuovo aggiornamento, riportato da La Repubblica, nel quale viene precisato che, a causa dell’attività eruttiva e della presenza della nube di cenere, è stata disposta la chiusura dello spazio aereo corrispondente al settore B2, cioè la porzione di cielo interessata dalla nube vulcanica sul versante sud dell’Etna.

La chiusura del settore resterà in vigore fino alle ore 19, mentre le limitazioni agli arrivi nello scalo etneo continueranno fino alle ore 21. In questa fascia oraria sarà consentito l’atterraggio di un massimo di cinque voli ogni ora.

Consigli per i passeggeri

La Sac ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto: la situazione, infatti, resta in costante evoluzione e potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti in base all’andamento dell’attività vulcanica e alle condizioni atmosferiche.

L’Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e le sue eruzioni comportano frequentemente limitazioni al traffico aereo nell’area di Catania, soprattutto quando le emissioni di cenere raggiungono quote elevate o vengono trasportate dal vento verso le rotte di decollo e atterraggio.

Anche in questo caso il monitoraggio dell’Ingv e le decisioni adottate dalle autorità aeronautiche puntano a garantire la sicurezza delle operazioni di volo, in attesa dell’evoluzione del fenomeno nelle prossime ore.