Eruzione dell'Etna e stop all'aeroporto di Catania, per Matteo Salvini la soluzione è il Ponte sullo Stretto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Con l’aeroporto di Catania bloccato dall’eruzione dell’Etna e centinaia di turisti fermi in Sicilia, Matteo Salvini rilancia il dibattito politico parlando del Ponte sullo Stretto come possibile soluzione. Il vicepremier ha dichiarato che con l’opera “quelle centinaia di persone sequestrate sarebbero già tornate”. Ignazio La Russa ha cavalcato il tema, rilanciando il valore economico del Ponte. Intanto lo scalo di Fontanarossa resterà chiuso almeno fino alla notte di Ferragosto.

Etna, aeroporto di Catania nel caos per l’eruzione

L’eruzione dell’Etna, che da giorni tiene sotto scacco i collegamenti aerei della Sicilia orientale, è diventata anche l’occasione per riaprire la discussione politica sul Ponte sullo Stretto di Messina.

A intervenire sul tema è stato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ospite del festival “La Versiliana” a Marina di Pietrasanta, che ha collegato l’infrastruttura ancora da realizzare ai disagi vissuti in questi giorni dai passeggeri bloccati all’aeroporto di Catania.

ANSA

Le parole di Salvini e l’intervento di La Russa

Interrogato sull’emergenza legata alle ceneri vulcaniche, il ministro ha risposto: “Se ci fosse un ponte, quelle centinaia di persone sequestrate a Catania sarebbero già tornate alle loro destinazioni” ha affermato Salvini. “Sul vulcano posso fare poco, sul ponte di più”.

Sulla stessa linea si è espresso il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha rimarcato l’utilità dell’opera non solo in chiave emergenziale ma anche economica.

“In questi giorni si capisce bene come il Ponte sullo Stretto sia estremamente utile” ha affermato “non solo per evitare a turisti e non, i disservizi causati dall’Etna, ma ancor di più per l’economia della Sicilia e, in generale, per l’attrattività dell’isola, regina del Mediterraneo”.

Le dichiarazioni dei due esponenti di governo arrivano mentre cresce la pressione sulle istituzioni regionali per trovare soluzioni immediate ai disagi dei viaggiatori, con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci che nei giorni scorsi ha rilanciato l’ipotesi di spostare le piste dell’aeroporto, giudicandole troppo vicine al cratere.

La situazione dell’aeroporto di Catania

Lo scalo di Fontanarossa resta in emergenza: la società di gestione Sac ha esteso la chiusura dei settori C1 e B3 dello spazio aereo, sospendendo arrivi e partenze fino alle 2 di notte di Ferragosto.

Tra l’8 e l’11 agosto erano già stati cancellati o dirottati circa 700 voli, con oltre 100mila passeggeri coinvolti e un tasso di cancellazioni pari al 36% dei collegamenti previsti nella settimana, la crisi più severa degli ultimi vent’anni per lo scalo.

Parte del traffico è stato temporaneamente assorbito dall’aeroporto di Comiso, riaperto e tornato operativo, ma troppo piccolo per sostituire integralmente Catania.