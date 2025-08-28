Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Continua ad intensità variabile l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est del vulcano Etna, con deboli e sporadiche emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale e continuano ad essere alimentati i flussi lavici che emergono da tre fratture aperte ad alta quota; è quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico, pur mostrando a volte ampie oscillazioni, si mantiene ancora nell’intervallo dei valori alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico rimane localizzato nell’area del Cratere di Sud-Est, a quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri sopra livello del mare. Dopo la bassa attività infrasonica che ha contraddistinto le prime ore di oggi, dalle ore 08:15 circa si registra un chiaro incremento nel numero e nell’energia di questi eventi con ampiezza oscillante tra media e alta.

Il Dipartimento regionale di protezione civile ha disposto il passaggio al livello F1 del sistema Etnas, che indica un’alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava. Il capo del Drpc, Salvo Cocina, ha comunicato che è stata immediatamente attivata la fase locale di allarme. Contestualmente, è stata decisa “l’interdizione della zona sommitale, in applicazione delle procedure di sicurezza previste dal piano di emergenza”. Anche le guide autorizzate, quindi, dovranno attenersi a queste disposizioni: stop alle escursioni oltre quota 2500 metri.