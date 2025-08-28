Eruzione dell'Etna, il video e l'allarme sulle fontane di lava: accesso vietato alle zone sommitali
Attività vulcanica in aumento sull'Etna: flussi lavici e tremore sismico al Cratere di Sud-Est.
Continua ad intensità variabile l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est del vulcano Etna, con deboli e sporadiche emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area sommitale e continuano ad essere alimentati i flussi lavici che emergono da tre fratture aperte ad alta quota; è quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico, pur mostrando a volte ampie oscillazioni, si mantiene ancora nell’intervallo dei valori alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico rimane localizzato nell’area del Cratere di Sud-Est, a quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri sopra livello del mare. Dopo la bassa attività infrasonica che ha contraddistinto le prime ore di oggi, dalle ore 08:15 circa si registra un chiaro incremento nel numero e nell’energia di questi eventi con ampiezza oscillante tra media e alta.
Il Dipartimento regionale di protezione civile ha disposto il passaggio al livello F1 del sistema Etnas, che indica un’alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava. Il capo del Drpc, Salvo Cocina, ha comunicato che è stata immediatamente attivata la fase locale di allarme. Contestualmente, è stata decisa “l’interdizione della zona sommitale, in applicazione delle procedure di sicurezza previste dal piano di emergenza”. Anche le guide autorizzate, quindi, dovranno attenersi a queste disposizioni: stop alle escursioni oltre quota 2500 metri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.