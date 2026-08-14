Eruzione dell’Etna tra voli sospesi e possibili problemi di salute, i rischi per anziani e bambini

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Non migliora la situazione in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna ancora in eruzione. È stata prolungata, infatti, la sospensione delle attività all’aeroporto di Catania, con i voli fermi fino (almeno) a Ferragosto. Lo stop, quindi, è stato allungato. Come chiarito dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, restano invece operative le piste di Comiso. La stessa Sac ha esortato “i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

Ma i problemi riguardano anche coloro che si trovano nella zona, per le limitazioni alle escursioni alle pendici del vulcano, in attività. A creare più problemi, anche in questo caso, è la cenere. Se per gli aerei i rischi sono legati alla possibilità che entri nei motori, per i turisti le precauzioni riguardano possibili effetti sulla salute.

Gli effetti sui motori degli aerei

Nel caso degli aerei, infatti, va specificato che le criticità sono dovute alla composizione della cenere, che non è come quella dei camini: è costituita, invece, da frammenti minuscoli di roccia, minerali e anche vetro vulcanico, in particelle così piccole da rimanere sospese in aria, anche a distanze consistenti rispetto alle bocche del vulcano. I granelli sono duri e taglienti, paragonabili alla carta vetrata: quando un motore di un aereo, a reazione, è in funzione, aspira enormi quantità d’aria e, con essa, potrebbero entrare i frammenti che così possono raggiungere i motori. A temperature elevate (maggiori del punto di fusione del vetro contenuto nella cenere) si sciolgono e, una volta raffreddati, si possono incollare al motore, che a sua volta perde spinta o potrebbe persino spegnersi.

Gli effetti sulla salute

Quanto alla salute, la Protezione civile esorta alla prudenza. In genere la caduta di cenere, anche se prolungata, non rappresenta un grave rischio, ma l’esposizione alle particelle più sottili può causare disturbi alle vie respiratorie e irritazioni agli occhi. Particolare attenzione è raccomandata ad alcune categorie di persone, come anziani, bambini, persone con problemi respiratori cronici, come asma ed enfisema, e soggetti con disturbi cardiocircolatori. Durante le fasi di ricaduta, oppure nelle giornate ventose quando la cenere è già presente al suolo, è consigliabile rimanere in casa con le finestre chiuse per evitare che ne possa entrare nell’abitazione. All’esterno, invece, potrebbe rendersi necessario indossare una mascherina antipolvere e, se possibile, anche occhiali protettivi nel caso di lavoratori all’aperto. Se la cenere entra negli occhi, la Protezione civile raccomanda di non strofinarli e di risciacquarli abbondantemente con acqua.

L’intervista alla Dottoressa Vita Antonella Di Stefano, direttore Pediatria e PS Pediatrico AOE Cannizzaro di Catania, Vicepresidente nazionale Società Italiana di Pediatria, Presidente Associazione Italiana Donne Medico sezione di Catania.

La cenere in aria può rappresentare un problema, per chi ha patologie respiratorie?

“La cenere vulcanica è costituita da particelle rocciose e vetrose estremamente fini e abbastanza piccole, della dimensione dai 10 ai 2 micrometri, che penetrano in profondità nel sistema respiratorio. L’esposizione intensa, quindi, può aggravare o condizioni preesistenti o determinare nuove problematiche soprattutto per chi soffre di patologie quali asma bronchiale, broncopatie ostruttive, enfisema, fibrosi cistica o BPCO, cioè BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva. Si può avere un peggioramento acuto della loro patologia, con crisi asmatiche più frequenti o difficoltà respiratorie accentuate”.

Quali sono le altre categorie a rischio?

“Le categorie più a rischio sono anziani e bambini per il loro sistema immunitario più fragile, ma anche i soggetti cardiopatici, chi presenta patologie autoimmuni e gli oncologici in terapia”.

In caso la cenere entri negli occhi, cosa può accadere?

“In questa eventualità il contatto con la polvere vulcanica causa facilmente arrossamento, congiuntiviti o piccoli graffi sulla cornea dovuti allo sfregamento”.

Cosa fare se si ha un’irritazione agli occhi? O che prodotti utilizzare (per esempio, va bene usare un collirio?)?

“In questo caso si deve sciacquare gli occhi con acqua pulita o soluzione fisiologica per rimuovere i granelli di polvere, evitando assolutamente di strofinare l’occhio. Solo successivamente si possono usare lacrime artificiali lubrificanti”.

Quali precauzioni si possono adottare per evitare problemi? Va bene indossare occhiali da sole o maschere protettive?

“Se si deve necessariamente uscire all’aria aperta, per prima cosa è bene indossare una mascherina antipolvere (preferibilmente di tipo FFP2 o FFP3). Lo stesso accorgimento andrebbe seguito se si rimuove la cenere, specialmente per bambini, anziani e soggetti con problemi respiratori o cardiocircolatori cronici. Poi va bene indossare degli occhiali protettivi e, se possibile, evitare le lenti a contatto”.

Quando può essere utile indossare anche una mascherina anti-polvere?

“Questo dispositivo può essere utile da indossare anche quando si esce in moto o in bici, quindi è consigliabile”.

Quali altri problemi possono derivare da una esposizione ravvicinata alla fonte di eruzione (per esempio, c’è più calore e si possono avere malori)?

“Un’esposizione ravvicinata alla fonte di eruzione, e quindi al calore della lava, può causare gravi ustioni alla pelle, danni alle vie respiratorie per l’inalazione di gas roventi e fumi tossici e lesioni agli occhi dovute all’intenso calore radiante e alle ceneri vulcaniche. Bisogna stare molto attenti ai colpi di calore infatti le temperature elevate provocano un rapido innalzamento della temperatura corporea con possibili disidratazioni e shock termico”.