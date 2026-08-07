Eruzione dell'Etna, voli dirottati dall'aeroporto di Catania su Palermo e Roma: allerta rossa del Vona

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Etna si è risvegliato. Durante la notte è stata registrata un’intensa attività vulcanica ed è in corso una nuova fase parossistica. La fontana di lava e l’alta nube eruttiva si sono sviluppate dopo un forte incremento del tremore vulcanico. Un’attività che ha avuto conseguenze immediate sull’operatività dell’aeroporto di Catania. Il VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) è al livello massimo di allerta, ovvero “rosso”, e diversi voli sono stati dirottati su Palermo e Roma.

Eruzione dell’Etna

L’Etna ha eruttato. Il vulcano si trova in una nuova fase parossistica, caratterizzata da una fontana di lava dal cratere Voragine e da una conseguente nube eruttiva che si sta spostando verso sud-est, con ripercussioni sul traffico aereo.

I livelli di allerta per l’aviazione sono stati quindi alzati al livello massimo e i voli in arrivo a Catania sono stati dirottati su altri aeroporti.

IVGN

Secondo il monitoraggio dell’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania, la nuova eruzione è avvenuta a seguito di un veloce incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, iniziato intorno alle 21:00 di giovedì 6 agosto. In queste prime ore della mattina i tremori si sono mantenuti su livelli elevati, anche se hanno iniziato gradualmente a diminuire.

Allerta rossa del VONA

Il VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) è al livello rosso, il massimo previsto. La nube di cenere prodotta dall’eruzione dell’Etna si è infatti diretta a sud e sud-est, compromettendo l’operatività dei voli dello scalo Vincenzo Bellini di Catania.

La conseguenza diretta dell’eruzione è un traffico aereo ridotto e in gran parte dirottato. Gli aerei già presenti allo scalo sono riusciti a decollare, mentre i voli in arrivo sono stati spostati su altri aeroporti.

Voli dirottati dall’aeroporto di Catania

Sul sito dell’aeroporto di Catania è possibile verificare i singoli spostamenti.

I voli in partenza sono riusciti a decollare senza problemi, mentre quelli in arrivo sono stati deviati per motivi di sicurezza fino alle 12:00. Per esempio, il volo Ryanair proveniente da Roma Fiumicino e il volo easyJet in arrivo da Napoli sono stati spostati all’aeroporto di Palermo, mentre un volo internazionale della Delta Air Lines proveniente da New York è stato deviato su Roma Fiumicino.

Il primo volo che potrebbe atterrare a Catania dopo l’allerta è uno proveniente da Roma Fiumicino, partito in ritardo e che arriverà a destinazione alle 12:16.