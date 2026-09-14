Eruzione Etna a Catania, problemi in aeroporto: voli in partenza cancellati dirottati su Comiso e Palermo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una nuova eruzione dell’Etna ha provocato l’emissione di un’imponente nube di cenere che si è spostata verso Catania. L’emergenza ha spinto le autorità a bloccare lo spazio aereo dell’aeroporto locale, sospendendo gli arrivi fino alle ore 16:00, con una lunga serie di voli dirottati sugli scali di Comiso e Palermo.

L’allarme per la cenere dell’Etna a Catania

Una nuova eruzione dell’Etna sta provocando forti disagi nella zona di Catania a causa dell’intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diramato un bollettino VONA con allerta di colore rosso, segnalando che “l’altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4000 metri alla sommità”.

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Come rilevato dalle telecamere di sorveglianza visibile e termica, la colonna di cenere e gas si sta spostando verso sud a causa dei venti prevalenti in quota, muovendosi direttamente in direzione del capoluogo etneo e compromettendo la sicurezza della circolazione aerea.

La chiusura del settore e lo stop all’aeroporto

Per fronteggiare l’emergenza, la società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC) e l’Enac hanno disposto misure immediate di contenimento.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato che “in seguito alle attività vulcaniche di oggi, lunedì 14 settembre, è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00, ora locale”.

L’accumulo di cenere in quota ha reso inevitabile lo stop alle operazioni di atterraggio, spingendo la gestione dello scalo a rivolgere un preciso invito ai viaggiatori: “I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto”.

Voli dirottati su Comiso e Palermo

Le limitazioni allo spazio aereo hanno provocato pesanti ripercussioni sulla tabella dei voli. Diversi collegamenti in arrivo sono stati riprogrammati su scali alternativi dell’isola: i voli provenienti da Roma Fiumicino, Milano Linate e Bologna operati da ITA Airways, Aeroitalia e Wizz Air sono stati dirottati verso l’aeroporto di Comiso.

Numerose altre tratte internazionali e nazionali, tra cui le rotte Ryanair da Fiumicino, Tirana e Charleroi, i voli EasyJet e Transavia da Parigi Orly e Bristol, oltre ai collegamenti Eurowings da Düsseldorf e Lufthansa da Monaco, sono state dirottate sulla pista di Palermo.

Per alcune tratte, come i voli ITA Airways in arrivo dalla capitale, si è resa invece necessaria la cancellazione diretta.