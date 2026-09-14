NOTIZIE
Temi Caldi:

Eruzione Etna a Catania, problemi in aeroporto: voli in partenza cancellati dirottati su Comiso e Palermo

Una nuova eruzione dell'Etna provoca l'emissione di cenere verso Catania: arrivi sospesi e voli dirottati sugli scali di Comiso e Palermo

Aggiornato: 3 min di lettura

Ubaldo Argenio

Ubaldo Argenio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una nuova eruzione dell’Etna ha provocato l’emissione di un’imponente nube di cenere che si è spostata verso Catania. L’emergenza ha spinto le autorità a bloccare lo spazio aereo dell’aeroporto locale, sospendendo gli arrivi fino alle ore 16:00, con una lunga serie di voli dirottati sugli scali di Comiso e Palermo.

L’allarme per la cenere dell’Etna a Catania

Una nuova eruzione dell’Etna sta provocando forti disagi nella zona di Catania a causa dell’intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diramato un bollettino VONA con allerta di colore rosso, segnalando che “l’altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4000 metri alla sommità”.

eruzione Etna Catania aeroporto cenere voli dirottati Comiso PalermoFacebook Giuseppe Ranno
L'eruzione dell'Etna, la cui colonna di cenere ha causato la chiusura dello spazio aereo sopra Catania, con numerosi voli dirottati su Comiso e Palermo

Come rilevato dalle telecamere di sorveglianza visibile e termica, la colonna di cenere e gas si sta spostando verso sud a causa dei venti prevalenti in quota, muovendosi direttamente in direzione del capoluogo etneo e compromettendo la sicurezza della circolazione aerea.

La chiusura del settore e lo stop all’aeroporto

Per fronteggiare l’emergenza, la società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC) e l’Enac hanno disposto misure immediate di contenimento.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato che “in seguito alle attività vulcaniche di oggi, lunedì 14 settembre, è stata disposta la chiusura del settore C1, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 16:00, ora locale”.

L’accumulo di cenere in quota ha reso inevitabile lo stop alle operazioni di atterraggio, spingendo la gestione dello scalo a rivolgere un preciso invito ai viaggiatori: “I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto”.

Voli dirottati su Comiso e Palermo

Le limitazioni allo spazio aereo hanno provocato pesanti ripercussioni sulla tabella dei voli. Diversi collegamenti in arrivo sono stati riprogrammati su scali alternativi dell’isola: i voli provenienti da Roma Fiumicino, Milano Linate e Bologna operati da ITA Airways, Aeroitalia e Wizz Air sono stati dirottati verso l’aeroporto di Comiso.

Numerose altre tratte internazionali e nazionali, tra cui le rotte Ryanair da Fiumicino, Tirana e Charleroi, i voli EasyJet e Transavia da Parigi Orly e Bristol, oltre ai collegamenti Eurowings da Düsseldorf e Lufthansa da Monaco, sono state dirottate sulla pista di Palermo.

Per alcune tratte, come i voli ITA Airways in arrivo dalla capitale, si è resa invece necessaria la cancellazione diretta.

eruzione-etna-catania-aeroporto-cenere-voli-dirottati-comiso-palermo Facebook I LOVE ETNA & ...

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo