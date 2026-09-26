Eruzione Etna e forte temporale su Catania, stop in aeroporto ai voli in arrivo e limitazioni alle partenze

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’intensa attività vulcanica dell’Etna ha reso impossibile viaggiare da e per l’aeroporto di Catania. Si tratta di un peggioramento rispetto ai problemi causati dalla cenere nei giorni scorsi, quando lo scalo ha dovuto limitare, ma non bloccare del tutto, i voli. Sabato 26 settembre sono state sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza dallo scalo di Fontanarossa fino alle ore 12:00 di domenica 27 settembre.

Sospensione dei voli a Catania

L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania ha bloccato le attività di arrivo e partenza a causa dell’emissione di cenere vulcanica dell’Etna e dell’arrivo di un forte temporale.

Diversi voli sono già stati dirottati su altri scali siciliani, mentre l’intensa attività del cratere di sud-est del vulcano, dal quale si alza per quasi 4 km una nube vulcanica, non accenna a diminuire.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che è stata disposta la chiusura dello spazio aereo nei settori C1 e P3 a causa della nube di cenere che, spinta dal vento, interessa proprio la rotta di volo dello scalo.

L’annuncio dell’aeroporto di Catania

Sul sito dell’aeroporto di Catania è stato quindi diffuso l’annuncio ufficiale sulla sospensione dei voli.

Si legge che, a causa dell’eruzione dell’Etna e dunque in seguito all’attività vulcanica e alle avverse condizioni meteorologiche, sono state sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza dallo scalo di Fontanarossa fino alle 12:00 di domani (domenica 27 settembre).

I passeggeri sono stati invitati a verificare con la propria compagnia aerea eventuali aggiornamenti sul volo, come il possibile spostamento in un altro aeroporto, prima di mettersi in viaggio verso lo scalo.

Maltempo in Sicilia

Nel frattempo, la Sicilia ha a che fare con un’ondata di maltempo. Proprio Catania, in queste prime ore del mattino di sabato 26 settembre, è stata travolta da un intenso temporale.

Le strade della città si sono trasformate in veri e propri fiumi, creando forti disagi alla circolazione stradale e in particolare agli studenti che si stavano recando negli istituti scolastici, rimasti regolarmente aperti.

Online circolano i filmati delle diverse vie sommerse dall’acqua. Tra queste, via Etnea mostra tutti i segni dell’emergenza: il mix tra pioggia e cenere vulcanica, ostruendo la rete di drenaggio, ha impedito il naturale deflusso dell’acqua piovana, trasformando diverse strade del Catanese, tra cui la storica arteria di via Etnea, in torrenti di acqua e fango.