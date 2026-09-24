Eruzione Etna giovedì 24 settembre, voli a rischio all'aeroporto di Catania: nube di cenere, allerta rossa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Etna torna in attività con un’emissione di cenere. Sopra il vulcano si è formata una nube che, secondo le prime misurazioni, è alta quattro chilometri. La cenere si sta disperdendo verso sud-est. L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emanato un avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) di colore rosso per i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Etna in attività

L’Etna torna in attività. Un’alta nube di cenere si è levata in cielo, mentre è stato registrato un tremore legato alla risalita del magma nell’edificio vulcanico (su valori medio-bassi).

Dai crateri sommitali è in corso un’attività di abbondante emissione di cenere, alta circa 4 chilometri, che si sta disperdendo verso sud-est.

ANSA

Il vento sta spostando la cenere verso sud e dall’INGV Osservatorio Etneo di Catania è stato emesso un avviso per il volo, il VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), di colore rosso.

L’avviso VONA

Il 24 settembre, alle ore 05:19, è stato emesso un avviso per l’aviazione (VONA) sull’attività dell’Etna. Il livello di allerta è passato da arancione a rosso.

A motivare l’allerta è la nube di cenere, fenomeno osservato a partire dalle ore 05:00, che ha raggiunto un’altezza di circa 4mila metri sopra la cima. La nube, si legge, si sta spostando verso sud-sud-est.

Aeroporto di Catania: avviso ai passe

Dopo ore di silenzio sul sito ufficiale, dove non risultavano segnalazioni di ritardi o blocchi nei voli da e per Catania, tramite i social sono arrivate novità.

Si legge un avviso ai passeggeri che annuncia l’introduzione di alcune limitazioni operative, con una restrizione degli arrivi a 10 movimenti ogni ora fino alle 17:00. Al momento “l’impatto sulle operazioni è ridotto e tutte le attività aeroportuali proseguono regolarmente. La situazione è costantemente monitorata”, si legge.

Sul sito ufficiale dell’aeroporto l’ultimo avviso disponibile riguarda ancora la precedente attività vulcanica, quella del 15 settembre. I voli erano stati ripristinati, dopo i problemi causati dall’eruzione, nel giro di due giornate.