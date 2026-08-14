Eruzione Etna, la situazione dei voli all'aeroporto di Catania tra venerdì 14 agosto e Ferragosto: il punto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’eruzione dell’Etna continua a creare disagi a chi viaggia da e verso la Sicilia orientale: l’aeroporto di Catania-Fontanarossa resterà chiuso fino alle 2:00 di notte del 15 agosto a causa dell’attività eruttiva del vulcano e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. Decine i voli dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Ai passeggeri viene chiesto di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

Eruzione dell’Etna, la situazione all’aeroporto di Catania

La situazione continua dunque ad essere difficile per chi deve partire o arrivare a Catania, con disagi che vanno avanti ormai da giorni e hanno coinvolto migliaia di viaggiatori nel pieno delle vacanze estive.

La Sac, società che gestisce lo scalo, ha comunicato l’estensione della chiusura dei settori C1 e B3, con la conseguente sospensione di arrivi e partenze.

Secondo i dati forniti dalla Sac, tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli previsti su Catania sono stati dirottati verso altri aeroporti. Nello stesso periodo erano programmati circa 1.974 collegamenti e il 36% di essi è stato cancellato a causa dell’attività dell’Etna.

La società definisce quella in corso come un’emergenza dalla "portata eccezionale", indicandola come la più severa degli ultimi 20 anni per l’impatto sull’infrastruttura aeroportuale.

Enac precisa che le decisioni vengono prese "sulla base dell’evoluzione sia del fenomeno vulcanico sia della direzione dei venti".

Circa 300 persone ancora bloccate a Fontanarossa

Ogni giorno sono centinaia le persone all’interno dell’aeroporto di Catania che aspettano di essere trasferite verso altri scali. Al momento sono circa 300.

In questo periodo Fontanarossa registra almeno 40.000 passeggeri al giorno, rendendo particolarmente complessa la gestione dell’emergenza. Molti viaggiatori stanno cercando soluzioni alternative attraverso gli aeroporti di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme.

Taxi e Ncc, il Codacons annuncia un esposto

Dopo alcune segnalazioni sui presunti rincari record dei taxi e degli Ncc per i trasferimenti da Catania a Palermo, il Codacons ha annunciato un esposto all’Antitrust.

Secondo le informazioni riportate, le tariffe ufficiali indicate – riporta l’Ansa – sono di 500 euro per un taxi fino a quattro persone, mentre un minivan per sette-otto persone costa 650 euro.

Il Codacons sostiene inoltre che chi ricorre a un’auto a noleggio per raggiungere l’aeroporto di Comiso da Fontanarossa possa arrivare a spendere fino al 287% in più.

Cenere vulcanica, cosa succede ai motori degli aerei

La cenere vulcanica nell’atmosfera non crea solo problemi di visibilità, ma gravi danni ai motori degli aerei. Per questo decine di aerei stanno evitando di atterrare e di partire dall’aeroporto di Catania.