Aeroporto di Catania ostaggio dell'Etna martedì 29 settembre, voli sospesi dopo l'allerta rossa per la cenere

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L’aeroporto Fontanarossa di Catania ha annunciato lo stop dei voli in partenza e in arrivo fino alle 15. La notizia è arrivata dopo che l’ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation) emesso dall’Ingv ha rilevato un aumento del vigore dell’emissione di cenere vulcanica dal cratere Nord-Est dell’Etna, con una nube eruttiva alta quattro chilometri che si sta espandendo in direzione sud. Il livello di allerta è cresciuto da arancione a rosso.

L’Etna continua a eruttare, voli fermi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato, attraverso un nuovo Vona (Volcano observatory notice for aviation), che l’Etna ha ripreso a emettere ceneri vulcaniche con grande intensità.

A preoccupare è il cratere Nord-Est, che sta producendo una nuvola di 4 chilometri che si sta espandendo in direzione sud. Il livello di allerta è stato aumentato da arancione a rosso.

ANSA

Di conseguenza, l’aeroporto di Catania ha fermato tutti i voli in partenza e in arrivo almeno fino alle 15 di oggi. Lo scalo aveva riaperto ieri 28 settembre dopo tre giorni consecutivi di chiusura a causa proprio delle ceneri vulcaniche.

Le giornate difficili dell’aeroporto di Catania

L’aeroporto Fontanarossa di Catania aveva ripreso le operazioni soltanto da poche ore. Lo scalo aveva infatti riaperto completamente soltanto alle 20 di lunedì 28 settembre, dopo tre giorni consecutivi di chiusura.

Le difficoltà erano iniziate sabato, quando però ancora si pensava a una chiusura momentanea. Le misure sono state poi via via prolungate per tutta la giornata, per la domenica e per quasi tutto il lunedì successivi.

Molti aerei sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani, come Palermo e Trapani, mentre diversi voli in partenza sono stati cancellati.

L’ultima eruzione dell’Etna ha bloccato Fontanarossa per una settimana

Non è la prima volta quest’anno che l’Etna blocca l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Ad agosto, in piena stagione turistica, lo scalo è stato bloccato in partenza e in arrivo per più di una settimana a causa delle ceneri vulcaniche.

Si tratta di un problema che non impatta soltanto il turismo. Quello di Catania è il quinto aeroporto più trafficato d’Italia e garantisce la continuità territoriale, i collegamenti con la terraferma, per tutta la Sicilia orientale.

Gli altri aeroporti o si trovano dall’altra parte dell’isola, a Palermo e a Trapani, a più di due ore e mezza di auto di distanza da Catania, o come quello di Comiso sono troppo piccoli per assorbire i passeggeri che non possono atterrare a Fontanarossa.