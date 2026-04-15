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Un 20enne di Busto Arsizio è stato denunciato per uso illecito di dispositivi elettronici durante l’esame di guida presso la Motorizzazione Civile di Como. Il giovane avrebbe cercato di superare la prova ricorrendo a una microcamera e ad altri strumenti tecnologici, come emerso dalle indagini della Polizia di Stato.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11.00. Gli agenti sono intervenuti presso la Motorizzazione Civile di Como dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un candidato che aveva insospettito il personale durante l’esame per la patente di guida.

Il sospetto e la scoperta dei dispositivi

L’esaminatore, incaricato dell’identificazione dei candidati, ha notato qualcosa di anomalo nel comportamento del giovane. Il dispositivo “Anti Spy”, utilizzato per rilevare segnali di radiofrequenza, si è attivato proprio durante il controllo del 20enne. Questo ha spinto l’esaminatore a monitorare con maggiore attenzione il candidato e ad avvisare le forze dell’ordine.

Il materiale sequestrato

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale del giovane. Sono stati così rinvenuti una maglietta con una microcamera nascosta, uno smartphone occultato all’interno del giubbotto e degli auricolari fissati alla gamba. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova del tentativo di frode durante l’esame.

I precedenti e la denuncia

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il 20enne aveva già avuto a che fare con le forze dell’ordine per episodi di lesioni personali e minacce legati a dinamiche di bande giovanili. Al termine delle procedure, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per indebito utilizzo di dispositivi elettronici durante una prova d’esame, in violazione dell’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che punisce chi si appropria o fa uso delle capacità altrui in esami o concorsi.

Il contesto normativo e le conseguenze

La normativa vigente prevede sanzioni severe per chi tenta di superare esami o concorsi pubblici ricorrendo a mezzi illeciti o all’aiuto di terzi. L’uso di dispositivi elettronici, come nel caso avvenuto a Como, rappresenta una delle modalità più diffuse di frode negli ultimi anni, grazie alla facilità di reperimento di microcamere e auricolari invisibili.

IPA