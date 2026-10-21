Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due candidati sono stati denunciati per falso dopo essere stati trovati con microcamere nascoste durante l’esame teorico per la patente B. I dispositivi, che sarebbero serviti a ricevere suggerimenti dall’esterno, sono stati sequestrati alla Motorizzazione civile di Padova, dove sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura.

La segnalazione alla polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti nella mattinata di lunedì 20 ottobre, intorno alle 9 circa, nella sede della Motorizzazione civile di corso Spagna. A chiamare il numero di emergenza 113 è stato il direttore degli esami orali per la patente B, che aveva notato due candidati con apparecchi elettronici non autorizzati.

Il comunicato colloca l’attività delle Volanti nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe e indica anche lunedì 19 ottobre come data delle denunce. Nel resoconto dell’intervento, tuttavia, la data riportata è il giorno successivo.

Esame della patente a Padova: scoperti dispositivi nascosti

Durante i controlli ordinari, svolti anche con il metal detector per impedire l’introduzione di apparecchiature vietate, gli agenti in servizio a Padova hanno trovato i dispositivi addosso ai due uomini: un 39enne cittadino ghanese e un 21enne cittadino del Burkina Faso. Entrambi, riferisce la Questura, erano regolarmente soggiornanti in Italia. Le microcamere erano state occultate e sarebbero state utilizzate per ottenere indicazioni dall’esterno mentre si svolgeva la prova.

Gli apparecchi elettronici sono stati recuperati e sequestrati. I due candidati hanno ammesso di aver cercato di eludere le regole dell’esame. In seguito sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e per i rilievi foto-dattiloscopici.

La denuncia e i controlli

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di falso nelle procedure per il conseguimento di patenti, abilitazioni, titoli e diplomi, prevista dall’articolo 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475.

L’intervento rientra nei controlli disposti per assicurare la regolarità degli esami e contrastare gli illeciti che possono compromettere correttezza e affidabilità del rilascio dei titoli di guida.

IPA