È stato denunciato un cittadino egiziano di 33 anni residente a Milano per falsità materiale e ideologica e uso di artifici durante l’esame teorico per la patente di guida. L’uomo avrebbe cercato di superare la prova con l’ausilio di dispositivi elettronici non autorizzati presso la Motorizzazione Civile di Monza nella mattinata di lunedì 10 novembre 2025.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il personale della Motorizzazione Civile di Monza ha notato comportamenti sospetti da parte di un candidato durante la prova teorica per il conseguimento della patente di categoria B. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza sono stati chiamati a intervenire dopo che il candidato era stato sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici non autorizzati.

L’identificazione del candidato e il tentativo di elusione

Una volta giunti presso la Motorizzazione Civile, gli operatori hanno proceduto all’identificazione dell’uomo, un cittadino egiziano di 33 anni residente a Milano. Durante il controllo, il candidato avrebbe tentato di sottrarsi alla verifica, rifiutando inizialmente di rimuovere un piccolo auricolare bianco che aveva inserito nell’orecchio. Questo comportamento ha insospettito ulteriormente gli esaminatori e il personale di vigilanza, che hanno richiesto il supporto della Polizia.

La perquisizione e il sequestro dei dispositivi

Nel corso della perquisizione personale effettuata dagli agenti, è stato rinvenuto uno smartphone Samsung, presumibilmente utilizzato per comunicare con soggetti esterni durante lo svolgimento dell’esame. Sia l’auricolare che il telefono sono stati immediatamente sequestrati dagli operatori, che hanno così impedito il proseguimento della condotta illecita.

Le accuse e la denuncia

Il candidato è stato quindi accompagnato presso la Questura di Monza per gli adempimenti di rito. Al termine delle formalità, l’uomo è stato rilasciato in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

