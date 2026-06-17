Esame di Maturità 2026 anche per Pupo, il cantante aveva lasciato il liceo a 16 anni: "Serve per l'autostima"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra gli studenti vip che sosterranno l’esame di Maturità 2026 c’è anche Pupo. Il cantante ha rivelato a sorpresa di essere tornato a studiare per prendere il diploma, dopo aver lasciato il liceo all’età di 16 anni. “Non mi servirà a niente ma serve a me per aumentare autostima e fiducia in me stesso”, ha spiegato.

L’annuncio a sorpresa di Pupo sulla Maturità 2026

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha annunciato a sorpresa che sosterrà l’esame di Maturità 2026, alla soglia dei 71 anni, dopo aver lasciato il liceo scientifico al secondo anno per dedicarsi esclusivamente alla musica.

In un messaggio condiviso sui social, ha spiegato: “Lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma servirà a me per aumentare l’autostima e la fiducia in me stesso“. Poi ha aggiunto: “Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza. Finché la campana non suonerà, sarà questo il mio modo di vivere”.

Che scuola ha fatto Pupo e dove sosterrà l’esame di Maturità 2026

In una successiva intervista al Corriere della Sera, Pupo ha ricordato: “A 16 anni lasciai la scuola. Feci un anno di Ragioneria e fui rimandato in tre materie. Passai allo Scientifico (…) perché ci andava Anna, una ragazzina di Ponticino che mi piaceva. (…) Ho frequentato i primi due anni, quindi ho mollato. Ero discolo, divertivo i compagni con le imitazioni dei professori. (…) Inoltre già cantavo nei club e nelle balere, scrivevo le prime canzoncine”.

A distanza di tanti anni, Enzo Ghinazzi si è deciso a tornare sui libri per prendere il diploma al liceo delle Scienze umane, indirizzo economico sociale, all’istituto Minerva di Roma, anche “per fare un regalo al mio babbo che non c’è più e alla mia mamma che se n’è andata un mese fa, che ci tenevano tanto”.

Il nuovo percorso di studi di Pupo: “Mi sono messo sotto. Ho fatto per due volte due anni in uno. (…) Ho frequentato un istituto privato di Arezzo, lezioni singole una o due volte alla settimana. Come tutti i privatisti ho dovuto sostenere un esame preliminare”.

Il cantante ha rivelato di essere stato ammesso “con un credito di 32 punti e me ne bastano 28 per arrivare a 60”, ma, ha aggiunto, “mi accontento di 80“.

La prima prova scritta della Maturità non lo spaventa: “Con lo scritto di italiano non dovrei avere problemi. Su D’Annunzio e Pirandello vado forte, un po’ meno con Calvino e Montale”.

Pupo punta alla laurea dopo la Maturità 2026

A poche ore dall’esame di Maturità 2026, Pupo guarda già oltre: “Voglio prendere la laurea in Scienze della comunicazione, in tre anni dovrei farcela”, ha rivelato al Corriere della Sera.