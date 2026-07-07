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Fornire tracce e soluzioni d’esame agli studenti maturandi è costato un provvedimento di perquisizione a una ventiduenne della provincia di Messina, ritenuta responsabile della divulgazione illecita di elaborati per l’Esame di Stato 2026. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato su mandato della Procura della Repubblica di Trieste, nell’ambito di un’indagine ancora in corso.

Le indagini e la scoperta del gruppo social

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio grazie al monitoraggio costante dello spazio cibernetico effettuato dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli-Venezia Giulia. In occasione degli esami di maturità, tale sorveglianza è stata intensificata per individuare gruppi e piattaforme online utilizzati per la condivisione illecita di tracce, elaborati e soluzioni d’esame.

Due giorni prima dell’inizio delle prove scritte, gli investigatori hanno individuato il gruppo social “Maturità 2026”, frequentato da circa 2.750 membri. Il gruppo, suddiviso in vari topic per argomento e indirizzo scolastico, era finalizzato a fornire informazioni e materiali utili per affrontare la maturità.

L’individuazione della presunta responsabile

Attraverso approfondite analisi delle evidenze digitali, la Polizia ha ricondotto la gestione del gruppo a un profilo associato a un’utenza telefonica formalmente intestata a un giovane residente nella provincia di Messina. Gli accertamenti hanno permesso di identificare una ventiduenne come presunta amministratrice del gruppo, ritenuta responsabile della divulgazione di elaborati riservati.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Trieste ha emesso un decreto di perquisizione, delegando l’esecuzione al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli-Venezia Giulia. L’operazione si è svolta in stretta collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Messina, competente per il territorio in cui risiede la giovane indagata.

La perquisizione e la chiusura del gruppo

Durante la perquisizione, gli operatori hanno riscontrato che numerosi utenti stavano condividendo, all’interno del gruppo, le soluzioni della seconda prova per diversi indirizzi di studio. L’amministratrice aveva organizzato tali materiali in sezioni tematiche specifiche sulla piattaforma di messaggistica, facilitando così la diffusione illecita di contenuti riservati agli esami.

L’attività si è conclusa con l’inibizione del gruppo social, impedendo a migliaia di utenti di accedervi ulteriormente. La ventiduenne è stata deferita in stato di libertà per la violazione dell’articolo 2, comma 2, della Legge 19 aprile 1925, n. 475, che disciplina la repressione della frode negli esami di Stato.

IPA