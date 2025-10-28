Esame di Maturità 2026, cosa cambia nell'orale e perché gli studenti non potranno più fare scena muta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È ufficiale l’Esame di Maturità 2026 cambia rispetto al passato così come aveva già annunciato da tempo il ministro Giuseppe Valditara. La decisione era nata dopo i casi che avevano visto diversi studenti fare scena muta all’orale perché consapevoli di essere già promossi grazie al voto ottenuto allo scritto e ai crediti maturati nel corso degli anni scolastici.

Come cambia l’Esame di Maturità 2026

Con l’approvazione del decreto diventato quindi legge, chi si rifiuta di sostenere l’esame orale della Maturità 2026 non potrà essere promosso.

È questa la novità più rilevante per l’esame di maturità e che nasce a seguito della scelta da parte di alcuni studenti, come avvenuto quest’estate, nel rifiutarsi di sostenere l’orale.

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito,

“Si tratta di una svolta importante perché con questa riforma ridiamo senso alla Maturità” ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.

Per il titolare del dicastero dell’istruzione è stato restituito valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti.

Vengono così riaffermati “i principi del merito, dell’impegno e della responsabilità individuale”.

Le prove orali

Tra le novità previste anche il numero delle materie dell’esame orale e quando avverrà la comunicazione agli studenti.

Saranno soltanto quattro le discipline previste e saranno comunicate a fine gennaio.

Nello stesso periodo verranno rese note anche le materie della seconda prova scritta.

Il numero di commissari e il cambio di indirizzo

Nel decreto diventato legge che riforma l’Esame di Maturità per il 2026 è prevista anche una riduzione dei commissari.

Dal prossimo anno saranno cinque e non più sette come avvenuto finora.

Cambia la modalità con cui uno studente più cambiare indirizzo nel primo biennio della secondaria.

Il passaggio può avvenire entro il 31 gennaio senza un esame di integrazione ma le scuole di arrivo sono obbligate a prevedere delle misure di sostegno in grado di aiutare i nuovi iscritti.