Esame di Maturità 2026, le bufale sulle tracce: uno studente su 6 crede ancora di poterle trovare prima online

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A poche ore dal via ufficiale all’esame di Maturità 2026, gli studenti maturandi confidano ancora di poter scoprire in anticipo le tracce della prima prova scritta. La Polizia di Stato ha avviato una campagna contro i “falsi miti” e le “fake news” sulla Maturità, anche per fare chiarezza sui divieti legati all’utilizzo di smartphone, smartwatch e altri dispositivi tecnologici durante la prova.

Tracce Maturità 2026, uno studente su 6 crede di poterle scoprire prima

Alla vigilia dell’inizio della prima prova scritta della Maturità 2026, in programma in tutta Italia giovedì 18 giugno, la Polizia di Stato ha diffuso una nota per smontare le bufale legate all’esame e garantire un sereno svolgimento delle prove.

La Polizia di Stato ha citato un’indagine condotta da Skuola.net su un campione di mille maturandi, da cui è emerso che: il 20% ritiene ancora possibile reperire informazioni utili sulle tracce della Maturità 2026 sul web prima dell’inizio ufficiale delle prove, il 13% è convinto che gli argomenti della prova circoleranno in anticipo e il 7% confida di poter trovare il testo integrale delle tracce dei temi.

La Polizia di Stato, commentando i dati dell’indagine, ha parlato di una “percezione distorta” degli studenti.

Il chiarimento sull’uso di smartphone e smartwatch alla Maturità

Nella nota della Polizia di Stato è presente anche un chiarimento sull’utilizzo di dispositivi tecnologici durante l’esame di Maturità 2026.

L’indagine citata in precedenza ha evidenziato che l’85% degli studenti è a conoscenza dell’obbligo di consegnare lo smartphone alla commissione prima dell’esame, pena l’esclusione dalla stessa, mentre il restante 15% crede erroneamente di poter conservare il telefono in tasca se spento o ipotizza che l’utilizzo comporti solo una riduzione del voto finale.

Quasi uno studente su 5, il 19%, potrebbe poi rischiare l’esclusione dall’esame per colpa dello smartwatch, dal momento che il 16% pensa di poterlo tenere al polso se disconnesso da internet, mentre il 3% crede di poterlo utilizzare senza alcuna limitazione. Per quanto riguarda, invece, i dispositivi tecnologici e app che permettono di utilizzare l’intelligenza artificiale senza connessione, il 23% è convinto di poterli portare in aula, credendo (sbagliando) che basti “non comunicare con l’esterno” o che le conseguenze si limitino a una penalità sul voto.

La Polizia di Stato, a tal proposito, ha chiarito: “In tutti questi casi è prevista l’invalidazione della prova e l’esclusione immediata del candidato dall’esame di Stato”.

Tracce Maturità 2026, parla la custode dei temi scelti

Per quanto riguarda le tracce della Maturità 2026, a conoscerle, dalla fine di aprile, sono il ministro Giuseppe Valditara e poche altre persone, tra cui Flaminia Giorda, storica dell’arte che guida il Servizio ispettivo e la Struttura tecnica degli esami di Stato, soprannominata la “custode dei temi dell’esame di Maturità”.

A La Repubblica ha dichiarato: “Tutti i miei amici sanno bene che ogni domanda sulle prove d’esame è vietatissima. Ho lavorato con impegno a costruirmi la fama di persona riservatissima, dunque i conoscenti sanno che ogni speranza di spoiler è esclusa“.

Sul toto tracce della Maturità, la “custode dei temi dell’esame” ha detto: “È un gioco cui i giornali non sanno rinunciare, ma è davvero poco affidabile. Spesso è legato agli anniversari, che sono spunti troppo scontati, o è ripetitivo”.