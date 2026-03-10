Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di origine pakistana sono stati denunciati per tentata truffa aggravata durante l’esame teorico per la patente B presso la Motorizzazione Civile di Bologna. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti dopo che il personale di sorveglianza aveva notato comportamenti sospetti. I candidati utilizzavano apparecchiature elettroniche nascoste per comunicare con l’esterno.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 9 marzo 2026 presso la Motorizzazione Civile in via dell’Industria. Il personale responsabile della sorveglianza dell’esame teorico per il conseguimento della patente B ha richiesto l’intervento di una volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio dopo aver notato due candidati, entrambi di origine pakistana, che assumevano posizioni innaturali davanti al computer.

Comportamenti sospetti durante la prova

I due giovani, appartenenti alle classi 1999 e 2001, sono stati osservati mentre esponevano il petto verso il computer in modo rigido e poco naturale. Questo atteggiamento ha fatto sorgere il sospetto che potessero essere in possesso di apparecchiature audio-visive non consentite, potenzialmente utilizzate per ricevere suggerimenti dall’esterno durante lo svolgimento del test.

La scoperta degli apparecchi elettronici

Quando gli agenti sono arrivati sul posto e hanno chiesto spiegazioni ai due candidati, uno di loro ha interrotto la sessione d’esame chiudendo la pagina della prova sul PC e rimanendo immobile, mentre l’altro ha proseguito come se nulla fosse. Alla richiesta di mostrare eventuali dispositivi elettronici, entrambi hanno consegnato agli agenti degli apparecchi ricetrasmettenti nascosti sotto gli indumenti, collegati a piccoli auricolari posizionati nell’orecchio destro. Questi dispositivi permettevano di comunicare con persone all’esterno della struttura, violando così le regole dell’esame.

Il sequestro e la denuncia

Gli agenti in servizio a Bologna hanno proceduto al sequestro degli auricolari e dei dispositivi ricetrasmittenti. I due giovani sono stati denunciati per tentata truffa aggravata a danno dello Stato, in concorso con persone rimaste ignote. L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei tentativi di frode durante le prove di esame, soprattutto in un contesto delicato come quello del conseguimento della patente di guida.

