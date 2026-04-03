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Un 32enne egiziano residente a Milano è stato denunciato per aver utilizzato dispositivi elettronici durante l’esame di guida presso la Motorizzazione Civile di Como. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di ottenere aiuto esterno, violando la legge che punisce chi si appropria delle capacità altrui in sede di esame.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 9.00. Una segnalazione giunta al 112 NUE ha richiesto l’intervento di una volante presso la Motorizzazione Civile di Como, dove era stato notato un candidato che si comportava in modo sospetto durante l’esame teorico per la patente di guida.

L’esame e la scoperta dei dispositivi

Secondo la testimonianza dell’esaminatore, il candidato, un 32enne egiziano regolarmente soggiornante in Italia e residente a Milano, aveva attirato l’attenzione per il modo in cui cercava di inquadrare il monitor con il petto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente notato che l’uomo indossava un auricolare. Un’ispezione più approfondita ha permesso di scoprire una microcamera nascosta nella camicia, un microtelefono fissato al braccio e un router mobile attaccato alla gamba.

Le accuse e i precedenti

Il 32enne è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Qui sono emersi alcuni precedenti di polizia a suo carico, relativi a questioni di immigrazione, oltre a un Ordine di allontanamento emesso dalla Questura di Milano. Al termine delle procedure, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per indebito utilizzo di dispositivi elettronici e per aver violato l’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che sanziona chi si appropria delle capacità altrui durante esami o concorsi.

Il quadro normativo e le conseguenze

La normativa italiana prevede pene severe per chi tenta di superare esami o concorsi pubblici facendo ricorso a mezzi illeciti, come l’uso di apparecchiature elettroniche per ricevere aiuti esterni. In questo caso, la Polizia di Stato ha agito tempestivamente, impedendo che il candidato portasse a termine il tentativo di frode e garantendo la regolarità della prova d’esame.

Il ruolo della tecnologia nei tentativi di frode agli esami

Negli ultimi anni, i tentativi di frode agli esami tramite l’uso di dispositivi elettronici sono aumentati, spingendo le autorità a rafforzare i controlli e a sensibilizzare il personale addetto alle commissioni d’esame. L’episodio avvenuto a Como conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno, che rischia di compromettere la trasparenza e la correttezza delle procedure di valutazione.

IPA