Sono scattate due denunce a Verbania per quanto accaduto alla Motorizzazione civile di Domodossola, dove è stato sventato un tentativo di frode all’esame per la patente di guida. L’intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 20 gennaio, quando un cittadino egiziano di 22 anni è stato sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici per superare la prova teorica. Un complice, un pakistano di 24 anni, è stato fermato poco dopo nei pressi di un centro commerciale, con altro materiale illecito. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la Motorizzazione, che hanno impedito il conseguimento fraudolento del titolo di guida.

Il tentativo di frode all’esame

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è frutto della sinergia tra la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Verbania e la Motorizzazione civile di Domodossola. Le due istituzioni hanno lavorato insieme per monitorare e prevenire tentativi di frode durante le sessioni d’esame per il rilascio della patente di guida.

La mattina del 20 gennaio, durante una sessione d’esame presso la Motorizzazione civile, gli operatori della Polizia Stradale di Verbania hanno individuato un candidato sospetto. Si trattava di un cittadino egiziano di 22 anni, residente in provincia, che aveva escogitato un sistema tecnologico per superare la prova teorica. L’uomo indossava una micro-telecamera nascosta nel bottone del polsino sinistro della camicia, collegata a un modem occultato nei pantaloni. Questo dispositivo trasmetteva le immagini dei quiz a un suggeritore esterno. Inoltre, il candidato era dotato di una micro-auricolare inserita in profondità nell’orecchio, collegata a un telefono cellulare apparentemente spento, ma in realtà funzionante, che gli permetteva di ricevere le risposte corrette.

Il sospetto e l’intervento degli agenti

Gli agenti della Polizia di Stato si sono insospettiti per la presenza di un telefono spento con lo schermo rotto, un espediente già riscontrato in altri casi simili. Durante la seduta, hanno estratto la SIM dal dispositivo, impedendo così che il candidato ricevesse ulteriori suggerimenti. Al termine dell’esame, il giovane è stato sottoposto a perquisizione e sono stati rinvenuti tutti i dispositivi elettronici utilizzati per la frode, che sono stati immediatamente sequestrati.

La collaborazione del candidato e l’individuazione del complice

Posto di fronte all’evidenza, il ventiduenne egiziano ha deciso di collaborare con gli inquirenti. Ha fornito una descrizione dettagliata della persona che, quella stessa mattina, gli aveva consegnato la strumentazione. Ha inoltre spiegato che, solo dopo aver superato l’esame, avrebbe dovuto pagare la somma di 2.500 Euro e incontrarsi presso il “Centro Commerciale Carrefour” di Domodossola per restituire i dispositivi.

L’arresto del secondo indagato

Il personale della Polizia Stradale di Verbania e del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola si è recato presso il centro commerciale indicato. Qui è stato individuato e bloccato un uomo pakistano di 24 anni, residente in Lombardia. All’interno della sua auto sono stati trovati e sequestrati ulteriori strumenti destinati alla commissione di reati simili: un telefono cellulare, un gilet dotato di micro-telecamera nascosta nella zip di una cerniera, la custodia del micro-auricolare consegnato all’egiziano e due pinzette utilizzate per estrarre gli auricolari dalle orecchie.

Le conseguenze per i responsabili

Anche il secondo soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in concorso per il tentativo di frode. Il ventiduenne egiziano, invece, è stato accompagnato dagli agenti presso l’ospedale di Verbania, dove il personale medico ha provveduto, non senza difficoltà, all’estrazione della micro-auricolare inserita nell’orecchio.

