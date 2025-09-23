Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata denunciata una cittadina bengalese per truffa all’esame della patente di guida: la donna, quasi cinquantenne, è stata sorpresa a utilizzare dispositivi elettronici nascosti per ricevere le risposte durante la prova teorica, lo scorso 19 settembre presso la Motorizzazione Civile di Macerata. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, dopo la segnalazione di una funzionaria, per garantire la regolarità dell’esame.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 19 settembre presso le sale dedicate agli esami teorici della Motorizzazione Civile di Macerata. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti a seguito della segnalazione di una funzionaria, insospettita dal comportamento anomalo di una candidata.

Il comportamento sospetto durante l’esame

La donna, di quasi cinquant’anni e di origine bengalese, residente fuori provincia, aveva attirato l’attenzione degli esaminatori per il suo atteggiamento insolito. Durante la prova, infatti, la candidata non guardava quasi mai lo schermo del computer, ma teneva lo sguardo fisso verso il basso. Secondo quanto ricostruito, la donna nascondeva probabilmente uno smartphone tra gli indumenti, utilizzato per ricevere le risposte corrette ai quesiti dell’esame.

L’intervento della Polizia e la scoperta dei dispositivi

All’arrivo dei poliziotti, la candidata aveva già risposto correttamente a tutte le domande della prova. Tuttavia, quando la funzionaria le ha chiesto di leggere ad alta voce i quesiti, la donna non è stata in grado di farlo, alimentando ulteriori sospetti sulla regolarità della sua condotta. A quel punto, la cittadina bengalese ha consegnato spontaneamente una sofisticata apparecchiatura elettronica, che aveva occultato sotto i vestiti. Questo dispositivo le permetteva di ricevere suggerimenti da una persona ignota, collegata da remoto.

Perquisizione e ulteriori ritrovamenti

La donna è stata accompagnata in Questura per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto addosso un secondo dispositivo elettronico, anch’esso utilizzato per facilitare la frode all’esame. Insieme ai dispositivi, la polizia ha trovato anche la somma di 3000 Euro in contanti, che si presume fossero destinati al pagamento dei fornitori di questo illecito servizio.

La denuncia e le accuse

Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Macerata per aver posto in essere, durante un esame pubblico, artifici e mezzi fraudolenti idonei a compromettere la regolarità della prova. Dopo il completamento delle procedure di rito, la cittadina bengalese è stata rilasciata.

Il fenomeno delle truffe agli esami di guida

Negli ultimi anni, casi simili sono stati segnalati in diverse città italiane. L’utilizzo di dispositivi elettronici nascosti, come auricolari, microcamere e smartphone, rappresenta una delle modalità più diffuse per tentare di superare in modo illecito gli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. Le forze dell’ordine, in collaborazione con il personale della Motorizzazione Civile, hanno intensificato i controlli per contrastare il fenomeno e garantire la regolarità delle prove.

Le tecniche utilizzate per la frode

Nel caso di Macerata, la candidata aveva adottato una strategia particolarmente sofisticata. I dispositivi elettronici rinvenuti permettevano di ricevere in tempo reale le risposte corrette da una persona collegata da remoto. Questo tipo di frode richiede una certa organizzazione e la complicità di soggetti esterni, spesso specializzati nella fornitura di apparecchiature tecnologiche per aggirare i controlli durante gli esami pubblici.

Le indagini in corso

Le autorità stanno ora cercando di risalire ai fornitori dei dispositivi e agli eventuali complici che avrebbero aiutato la donna a mettere in atto la truffa. La somma di 3000 Euro sequestrata potrebbe rappresentare il compenso richiesto per l’organizzazione dell’illecito. Gli investigatori stanno analizzando i dispositivi elettronici per individuare eventuali tracce che possano condurre ai responsabili della rete di supporto.

Le conseguenze legali

La cittadina bengalese dovrà ora rispondere davanti alla Procura della Repubblica di Macerata delle accuse di frode in esame pubblico. La legge italiana prevede pene severe per chiunque tenti di alterare la regolarità di concorsi o esami pubblici mediante l’uso di artifici o mezzi fraudolenti. Oltre alle sanzioni penali, la donna rischia anche l’esclusione definitiva dalla possibilità di sostenere nuovamente l’esame per la patente di guida.

La reazione delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato e per la collaborazione con il personale della Motorizzazione Civile. L’episodio di Macerata rappresenta un importante segnale di attenzione verso la tutela della legalità e della trasparenza nelle procedure pubbliche.

Prevenzione e controlli futuri

Alla luce di quanto accaduto, la Questura di Macerata ha annunciato un rafforzamento dei controlli durante le sessioni d’esame, con l’obiettivo di prevenire nuovi tentativi di frode. Verranno adottate misure più stringenti per l’accesso alle sale d’esame e per la verifica dei candidati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie in grado di rilevare la presenza di dispositivi elettronici non autorizzati.

Il messaggio della Polizia di Stato

La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a rispettare le regole e a segnalare eventuali comportamenti sospetti durante gli esami pubblici. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini è possibile garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure, tutelando il valore dei titoli conseguiti.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Macerata mette in luce i rischi legati all’utilizzo illecito della tecnologia per aggirare le regole. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di smascherare un tentativo di frode ben organizzato, ribadendo l’importanza dei controlli e della vigilanza nelle procedure pubbliche.

IPA