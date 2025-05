Escalation di rapine effettuate da minori a Bologna, situazione critica: arresti e l'allarme del Questore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 28 arresti e 102 denunce il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Bologna contro una serie di rapine e tentate rapine commesse da minori. Gli episodi si sono verificati tra gennaio e aprile 2025, evidenziando una crescente emergenza sociale.

Interventi della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni, le forze dell’ordine sono intervenute in diverse zone di Bologna per fermare giovani coinvolti in reati contro il patrimonio. Tra questi, 12 arresti sono stati effettuati per rapina, mentre altri minori sono stati fermati per furti e lesioni personali.

Un caso emblematico

Il 24 aprile 2025, due minori egiziani sono stati sottoposti a fermo di Polizia Giudiziaria per una rapina avvenuta il giorno precedente in Porta San Donato, davanti alla facoltà di Matematica dell’Università di Bologna. I giovani, insieme a un maggiorenne, hanno aggredito un uomo, sottraendogli una collana d’oro e utilizzando spray al peperoncino. Le indagini, supportate dalle telecamere di sicurezza, hanno permesso di rintracciare i sospettati in due comunità locali.

Escalation di violenza

Il 28 aprile 2025, due minori di origini bengalesi sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare quattro persone in poche ore. Gli episodi si sono verificati nel centro storico di Bologna, dove i giovani hanno aggredito le vittime con pugni e minacce. Nonostante fossero stati rilasciati poche ore prima, i due hanno continuato a commettere reati, portando alla loro detenzione domiciliare.

Misure adottate

Il Questore Antonio Sbordone ha sottolineato la necessità di un impegno coordinato per affrontare la situazione critica. Le autorità hanno disposto misure di custodia in carcere per i minori coinvolti attivamente nelle rapine, mentre altri sono stati sottoposti a detenzione domiciliare con prescrizioni educative. La situazione evidenzia una difficoltà di inserimento sociale per molti minori, in particolare quelli non accompagnati.

Fonte foto: IPA