Due minorenni sono stati fermati a Sassari con l’accusa di aggressioni e rapine. Hanno seminato il panico tra cittadini e commercianti nelle ultime settimane. I giovani, appartenenti a un gruppo criminale noto come ‘La banda del monte‘, sono stati sottoposti a misure cautelari di detenzione in comunità, come disposto dal tribunale per i minorenni di Sassari.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo una serie di episodi che hanno visto protagonisti alcuni giovanissimi del quartiere Monte Rosello. Per settimane, la città è stata teatro di violente aggressioni, rapine a esercizi commerciali e spaccate ai danni di bar e tabaccherie. Le vittime, spesso passanti e negozianti, hanno vissuto momenti di paura a causa delle azioni della banda.

La scoperta della banda

Inizialmente, gli episodi sembravano non avere collegamenti tra loro. Tuttavia, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, a servizi di osservazione e pedinamento e alle testimonianze raccolte da vittime e testimoni, gli investigatori della Squadra mobile hanno individuato un filo conduttore. È emerso che le azioni erano riconducibili sempre allo stesso gruppo di giovani, denominato ‘La banda del monte’ per la provenienza dal quartiere Monte Rosello.

Le azioni criminali della banda

I componenti della banda agivano talvolta in gruppi numerosi, altre volte in piccoli nuclei. Si sono resi responsabili di pestaggi particolarmente violenti, che hanno portato alcune vittime al ricovero ospedaliero con gravi fratture. Non sono mancati episodi di molestie sessuali e rapine ai danni di altri giovani. La situazione aveva creato un clima di insicurezza e allarme sociale in città.

L’intervento delle autorità

Per fermare l’escalation di reati, la Procura per i minorenni ha richiesto e ottenuto due misure cautelari nei confronti dei membri più influenti della banda. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra mobile in servizio a Sassari, con il supporto delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine Sardegna. I due minorenni sono stati trasferiti in comunità, interrompendo così le attività del gruppo criminale.

