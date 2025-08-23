Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Licenza sospesa per 15 giorni al Life Club di Milano, a seguito di una serie di aggressioni e risse avvenute nel locale nelle ultime settimane. Il provvedimento, disposto dal Questore Bruno Megale, è stato notificato ieri pomeriggio al titolare dell’esercizio pubblico situato in viale Piero e Alberto Pirelli n°6, dopo che numerosi episodi di violenza sono stati segnalati e accertati dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del Life Club è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità nei locali pubblici di Milano. Il Questore Bruno Megale ha firmato il decreto ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), dopo una serie di interventi che hanno visto coinvolti sia il personale della sicurezza del locale sia diversi avventori.

Una sequenza di episodi violenti

La sospensione della licenza è stata notificata dagli agenti del commissariato Greco Turro nel pomeriggio di ieri. Il provvedimento arriva dopo una serie di episodi che hanno destato particolare preoccupazione. A metà maggio, i poliziotti sono intervenuti in viale dell’Innovazione in seguito alla segnalazione di una aggressione. Sul posto sono state trovate due persone ferite, le quali avevano trascorso la serata proprio al Life Club. Secondo la ricostruzione, all’uscita dal locale, uno dei due sarebbe stato colpito con uno spray urticante da un addetto alla sicurezza. Successivamente, dopo essersi allontanati, le stesse due persone sono state raggiunte da un gruppo di avventori che, per motivi futili, le hanno aggredite.

Liti e risse: escalation di violenza

Non si è trattato di un episodio isolato. Solo una settimana dopo, gli agenti, durante un normale pattugliamento nei pressi della discoteca, sono dovuti intervenire per una lite tra donne, scaturita da motivi di gelosia. In questo caso, una delle avventrici ha riportato una prognosi di sette giorni a seguito delle lesioni subite. L’8 giugno scorso, la Polizia di Stato è nuovamente intervenuta nei pressi del locale per una segnalazione di rissa tra più avventori. Sul posto sono stati rinvenuti numerosi cocci di bottiglia sparsi sulla strada e sul marciapiede, segno evidente della violenza che aveva caratterizzato lo scontro.

Interventi ripetuti in poche settimane

La situazione è ulteriormente degenerata il 15 giugno, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire per ben due volte nella stessa giornata. La prima volta per una lite tra due donne, la seconda quando, durante il deflusso degli avventori dal locale, hanno notato un uomo ferito disteso a terra. Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato aggredito senza apparente motivo da sei avventori. Questi episodi hanno contribuito a delineare un quadro di grave insicurezza e pericolosità per la clientela e per l’ordine pubblico.

Precedenti e provvedimenti già adottati

Non è la prima volta che il Life Club finisce nel mirino delle autorità. Il locale, infatti, era già stato destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza nel 2024, durante la precedente gestione, sempre per problematiche analoghe legate a episodi di violenza e disordini. Questo elemento ha pesato nella decisione del Questore, che ha ritenuto necessario intervenire nuovamente per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Le motivazioni del provvedimento

La sospensione della licenza per 15 giorni è stata adottata come misura urgente e necessaria per interrompere una situazione ormai fuori controllo. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come la presenza di episodi ripetuti di aggressione, rissa e lite abbia reso il locale un punto critico per la sicurezza pubblica. Il Questore ha evidenziato che la tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini è prioritaria, soprattutto in contesti dove si registra una frequenza così elevata di episodi violenti.

Il ruolo della sicurezza interna

Un elemento particolarmente grave emerso dalle indagini riguarda il coinvolgimento di personale addetto alla sicurezza del locale in almeno uno degli episodi di aggressione. L’utilizzo di spray urticante da parte di un addetto nei confronti di un cliente rappresenta una violazione delle norme e delle responsabilità affidate a chi opera per garantire la sicurezza all’interno dei locali pubblici. Questo aspetto ha contribuito ad aggravare la posizione del Life Club agli occhi delle autorità.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

La decisione di sospendere la licenza del Life Club ha suscitato reazioni tra i residenti e gli operatori della zona, che da tempo segnalavano situazioni di disagio e preoccupazione per la sicurezza. Le istituzioni locali hanno espresso sostegno all’operato della Polizia di Stato, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per prevenire il ripetersi di episodi di violenza nei luoghi di aggregazione giovanile. Il provvedimento è stato accolto come un segnale forte di attenzione verso la tutela dell’ordine pubblico.

Il contesto della movida milanese

Il caso del Life Club si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso la cosiddetta “movida” di Milano, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi di criminalità e disordini nei locali notturni. Le autorità hanno intensificato i controlli e il monitoraggio dei locali pubblici, con l’obiettivo di garantire che le attività di svago si svolgano in condizioni di sicurezza per tutti. La sospensione della licenza rappresenta uno degli strumenti previsti dalla normativa per intervenire in caso di situazioni particolarmente gravi.

Le prospettive future

La sospensione della licenza per 15 giorni costituisce un segnale chiaro nei confronti dei gestori dei locali pubblici: il rispetto delle regole e la collaborazione con le forze dell’ordine sono condizioni imprescindibili per poter operare in sicurezza. Le autorità hanno ribadito che non verranno tollerati comportamenti che mettano a rischio l’incolumità dei cittadini e che, in caso di recidiva, potranno essere adottati provvedimenti ancora più severi, fino alla revoca definitiva della licenza.

Conclusioni

Il provvedimento adottato nei confronti del Life Club di Milano rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di violenza e criminalità nei luoghi di aggregazione. La sospensione della licenza per 15 giorni è stata ritenuta necessaria per ristabilire condizioni di sicurezza e tranquillità nella zona, in attesa che vengano adottate misure adeguate per prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro.

