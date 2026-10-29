Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un escavatore trasportato da un autocarro ha impattato contro la struttura di un cavalcavia lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel tratto compreso tra i comuni di Lancusi e Baronissi, in provincia di Salerno. L’urto ha provocato il distacco e la caduta di calcinacci e detriti sulla carreggiata, colpendo i veicoli che si trovavano a transitare in quel momento. Nonostante l’impatto e i danni ai veicoli coinvolti, non si registrano feriti. L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni dei tecnici dell’Anas, impegnati nella verifica strutturale del ponte e nella messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine gestiscono la viabilità e la ricostruzione della dinamica.