Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per evasione e una sanzione per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Un uomo di 36enne, cittadino cinese regolarmente residente in Italia, è stato fermato dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa dopo essersi allontanato dagli arresti domiciliari.

Il controllo in stazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto il 25 ottobre, intorno alle 11:15, durante i controlli quotidiani del territorio. Una pattuglia delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha svolto un’ispezione a piedi all’interno e nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa (Vicenza).

Gli agenti hanno notato l’uomo mentre si spostava dal bar verso la banchina, con un’andatura incerta e barcollante. Temendo per la sua incolumità, lo hanno raggiunto e identificato. Il controllo ha permesso di accertare che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto all’abuso di alcol.

L’allontanamento da casa

Dagli accertamenti è emerso che il 36enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Si era allontanato dalla propria abitazione sostenendo di dover andare in ospedale per un malessere improvviso, ma non ha effettuato alcun accesso sanitario. In seguito ha comunicato falsamente di essere rientrato a casa, mentre era ancora fuori.

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, i poliziotti lo hanno arrestato per evasione e gli hanno contestato la sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Informato dell’accaduto, il Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica ha disposto la liberazione immediata dell’uomo e il contestuale ripristino degli arresti domiciliari presso la sua residenza.

IPA