Esce dal carcere a Catanzaro dopo la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione, trasferito nel Cpr

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È stato disposto il trattenimento di un cittadino straniero irregolare a seguito di una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento, adottato dal Questore di Catanzaro, è stato eseguito per garantire l’effettiva espulsione dal territorio nazionale e per completare le procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Catanzaro ha ordinato il trattenimento di un cittadino straniero che si trovava irregolarmente in Italia. La misura è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dopo che nei confronti dell’uomo erano stati accertati i presupposti previsti dalla legge per l’espulsione.

La scarcerazione e il nuovo provvedimento

L’uomo, dopo aver scontato una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato scarcerato e subito preso in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro. Gli agenti hanno avviato tutti gli accertamenti e le procedure necessarie secondo la normativa vigente in materia di immigrazione.

Il passato da scafista e gli accertamenti

Dai controlli effettuati è emerso che il cittadino straniero era già stato segnalato alle Forze di Polizia come scafista. Questa circostanza ha richiesto un esame approfondito della sua posizione giuridica e amministrativa, per valutare ogni aspetto legato alla sua presenza sul territorio nazionale.

L’istruttoria e la decisione del Questore

Al termine dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento dello straniero ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche). Questa misura è stata adottata per assicurare l’effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione e per consentire l’espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, inclusa la procedura di protezione internazionale.

Il trasferimento al Centro di Permanenza per i Rimpatri

L’uomo è stato quindi accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove rimarrà per il tempo necessario a completare tutte le procedure previste dalla normativa, in attesa del successivo rimpatrio. L’azione si inserisce in un quadro di costante controllo e monitoraggio delle posizioni degli stranieri irregolari da parte della Questura di Catanzaro, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

IPA