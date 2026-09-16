Esce dal carcere di Matera e viene rimpatriato, espulso un uomo di 46 anni condannato per maltrattamenti

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È stata eseguita l’espulsione con rimpatrio di un cittadino albanese di 46 anni, irregolare sul territorio nazionale e detenuto presso la Casa circondariale di Matera. Il provvedimento, disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza, ha previsto l’accompagnamento dell’uomo fino al porto di Bari e il successivo trasferimento in Albania, dove è stato preso in consegna dalle autorità locali.

Espulsione e rimpatrio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha riguardato un cittadino albanese che si trovava in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Matera. L’uomo, condannato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, reati commessi in Italia nel 2023, doveva scontare una pena residua inferiore a due anni. In quanto straniero irregolare, è stato sottoposto a un provvedimento di espulsione con contestuale rimpatrio.

Il ruolo delle autorità e le modalità dell’espulsione

L’espulsione è stata disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza, in applicazione dell’articolo 16 del Testo Unico sull’Immigrazione. Tale norma prevede la possibilità di sostituire la detenzione con l’espulsione dal territorio nazionale per i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Matera hanno scortato l’uomo fino al porto di Bari, dove è stato imbarcato su una motonave diretta in Albania. Giunto a Durazzo, il cittadino albanese è stato affidato alla Polizia di frontiera del suo Paese.

Le condizioni della pena e le conseguenze di un eventuale rientro

Il provvedimento stabilisce che la pena residua si estinguerà trascorsi dieci anni dal rimpatrio, a condizione che il soggetto non rientri illegalmente in Italia. Qualora dovesse essere accertato un reingresso abusivo prima della scadenza del termine, l’ordine di carcerazione verrà immediatamente ripristinato, consentendo così l’esecuzione della pena residua. Questa misura mira a garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di immigrazione e a prevenire la reiterazione dei reati commessi.

IPA