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È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino rumeno del 1981 a seguito dell’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato disposto dopo che la Polizia di Stato è intervenuta per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, avvenuti il 16 marzo 2026 a Lucca. L’uomo, già sottoposto a detenzione domiciliare, si è reso responsabile di ulteriori condotte violente, aggravando la sua posizione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato all’arresto si è verificato nel pomeriggio del 16 marzo 2026, quando le Volanti della Questura di Lucca sono intervenute presso un’abitazione privata della città. La segnalazione riguardava presunti maltrattamenti in famiglia perpetrati da un uomo ai danni della propria compagna.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno riscontrato una situazione di vessazioni e comportamenti aggressivi ripetuti nei confronti della vittima. La donna, che aveva accolto l’uomo nella propria abitazione in seguito a una disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, ha riferito di aver subito negli ultimi tempi una serie di atti violenti e intimidatori.

La condotta dell’uomo e il ritrovamento di sostanze

Secondo quanto accertato dagli operatori, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. Poco prima dell’arrivo della Polizia, aveva aggredito la compagna, aggravando ulteriormente la sua posizione. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, circostanza per la quale è stato deferito all’Autorità competente ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990.

L’aggravamento della misura cautelare

Alla luce della gravità dei fatti e della preoccupazione manifestata dalla vittima per la propria incolumità, il personale della Polizia di Stato ha informato tempestivamente l’Autorità giudiziaria. Quest’ultima ha ritenuto non più idoneo il regime degli arresti domiciliari e ha disposto l’immediato aggravamento della misura cautelare, ordinando la traduzione dell’uomo presso un istituto penitenziario.

Il contesto e le conseguenze

L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso i reati di maltrattamenti in famiglia, che spesso si consumano tra le mura domestiche e coinvolgono persone già sottoposte a misure restrittive

L’episodio avvenuto a Lucca evidenzia l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di violenza domestica e di affidarsi alle forze dell’ordine per la tutela delle vittime.

IPA