Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato ritrovato e messo in salvo un uomo di 89 anni che si era allontanato dalla provincia di Fermo nella serata del 9 ottobre: la vicenda, che si è conclusa positivamente grazie all’intervento della Polizia, si è svolta a Civitanova Marche. L’anziano, scomparso a bordo della propria auto, è stato localizzato e soccorso nella notte, evitando così possibili conseguenze per la sua salute.

Civitanova Marche, anziano scomparso e ritrovato

Come riferito dalla Polizia di Stato, la notte tra il 9 ottobre e il 10 ottobre è stata caratterizzata da momenti di forte apprensione per la sorte di un 89enne. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza lasciare tracce, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i familiari e le forze dell’ordine.

L’allarme e le ricerche notturne

Intorno alle 2.10 del mattino, la Sala Operativa ha segnalato la scomparsa dell’uomo alle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche. L’anziano era uscito di casa a bordo della sua autovettura, e le ricerche sono partite subito, consapevoli che il fattore tempo fosse determinante per salvaguardare la sua incolumità, soprattutto considerando l’età avanzata.

Un elemento fondamentale per le indagini è arrivato dal tracciamento del telefono cellulare dell’uomo, che ha permesso di restringere l’area delle ricerche all’area urbana di Civitanova Marche (Macerata). Gli agenti delle Volanti si sono quindi messi sulle tracce del veicolo segnalato e, intorno alle 2.30, sono riusciti a individuarlo e a fermarlo.

Le condizioni dell’anziano e l’intervento degli agenti

A bordo dell’auto è stato trovato proprio l’uomo scomparso, nato nel 1937. L’anziano è apparso subito in uno stato confusionale, tremante e sudato, e ha dichiarato agli agenti di non sapere come fosse arrivato in quel luogo. Vista la situazione, si è reso necessario un intervento tempestivo per garantirgli assistenza e prevenire rischi per la sua salute e sicurezza.

Il ricongiungimento con la famiglia e l’assistenza sanitaria

I poliziotti hanno immediatamente contattato i familiari dell’uomo e il personale sanitario. Poco dopo, sul posto è arrivato il genero dell’anziano, al quale l’uomo è stato affidato. Successivamente, il personale medico ha provveduto al trasporto dell’anziano presso l’ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

La vicenda si è conclusa con il ritrovamento e il ricongiungimento dell’anziano con i suoi cari, evitando così che la situazione potesse degenerare in conseguenze più gravi. Ancora una volta, la professionalità e la rapidità d’azione degli agenti della Polizia di Stato hanno fatto la differenza in una situazione delicata, in cui ogni minuto poteva essere decisivo.

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