Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato a Fiuggi per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il soggetto, recentemente scarcerato e accolto dalla nonna per essere aiutato nel percorso di disintossicazione, è stato fermato dagli agenti dopo una lite familiare segnalata dalla sala operativa.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il comunicato è stato diffuso nel rispetto delle normative vigenti e per motivi di interesse pubblico, con l’obiettivo di garantire trasparenza e tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato P.S. di Fiuggi, l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, tanto da richiedere anche l’intervento del personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Le accuse e la situazione familiare

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della nonna, oltre che per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vittima, la nonna, aveva deciso di accoglierlo in casa dopo la sua scarcerazione, con l’intento di aiutarlo nel percorso di disintossicazione. Tuttavia, già da alcuni giorni la donna subiva atteggiamenti vessatori da parte del nipote.

Attivato il codice rosso

Alla luce della gravità della situazione, è stato attivato il protocollo previsto dal cosiddetto codice rosso, con la richiesta di un provvedimento d’urgenza di divieto di avvicinamento nei confronti della vittima.

IPA