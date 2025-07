Esce di strada e finisce nel Naviglio a Corsico vicino Milano, 24enne muore dopo una serata con amici

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia alle porte di Milano, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiava, una utilitaria, è finita nelle acque del Naviglio Grande lungo via Alzaia Trieste, nel territorio comunale di Corsico. Il giovane, che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici, è morto sul colpo.

Incidente mortale a Corsico

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12, solo a poche centinaia di metri dall’abitazione del ragazzo.

Secondo la ricostruzione, il 24enne era solo in auto. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo.

Vigili del Fuoco

Si tratterebbe di un incidente autonomo, cioè in cui non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati da un forte rumore. Affacciatisi alle finestre, hanno visto l’auto semisommersa nelle acque del canale e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Ragazzo già morto all’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Corsico e i sanitari del 118. I pompieri, con l’ausilio di un’autogru arrivata dal comando provinciale di Lodi, hanno prima recuperato il corpo del giovane e in seguito l’auto.

I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso: quando sono arrivati, il giovane era già morto. Nella giornata di oggi, il ragazzo avrebbe compiuto 25 anni.

Le indagini

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: saranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo l’Alzaia Trieste e verrà eseguita un’ispezione tecnica sul veicolo alla ricerca di eventuali guasti.

Al momento non risultano testimoni oculari diretti. Non si esclude neppure che il dramma sia da imputare a un malore o a un animale sbucato dal nulla che il ragazzo ha, magari, tentato di evitare con una brusca sterzata. Ogni ipotesi rimane aperta. È in corso anche l’accertamento del tasso alcolemico sulla salma.