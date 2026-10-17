Esce per una passeggiata sull'altopiano di Asiago e scivola, trovata morta donna 65enne di Mirano

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Tragedia sull’altopiano di Asiago. È stata trovata morta una donna di 65 anni di Mirano (Venezia) che risultava scomparsa da venerdì 16 ottobre, quando era uscita per una passeggiata senza più fare rientro. Le ricerche si sono concluse sabato mattina, quando è stato rinvenuto il corpo privo di vita della donna. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolata mentre percorreva un sentiero nella zona di Gallio, cadendo da un salto di roccia.

Ritrovata morta a Gallio una donna di 65 anni

Si sono concluse nella mattina di oggi, sabato 17 ottobre, le ricerche di una donna di 65 anni che risultava dispersa da un giorno nell’altopiano di Asiago.

Il corpo privo di vita della donna, residente a Mirano in provincia di Venezia, è stato trovato questa mattina nel territorio di Gallio (Vicenza).

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Dispersa, era uscita per una passeggiata

L’allarme era scattato nella serata di venerdì 16 ottobre, quando la donna, uscita dalla propria abitazione di villeggiatura nel pomeriggio per una passeggiata, non aveva fatto ritorno.

Le operazioni di ricerca, condotte dal personale del Soccorso alpino, dai vigili del fuoco e dai carabinieri forestali, sono subito partite e continuate nella notte.

E si sono intensificate nella mattinata di sabato, con l’entrata in azione di ulteriori squadre, unità cinofile e droni.

Il ritrovamento

Secondo quanto riferito dal Gazzettino, le ricerche si sono concluse attorno alle 9, quando i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita della donna a circa 3 chilometri dall’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un tragico incidente.

La donna avrebbe lasciato una strada sterrata che stava percorrendo per attraversare un prato, finendo per scivolare da un salto di roccia.