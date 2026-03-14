Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Foligno un arresto per violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Un 26enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato fermato dopo aver tentato con la forza di rientrare in un appartamento dal quale era stato escluso, opponendo poi resistenza agli agenti intervenuti.

I fatti: il tentativo di rientro nell’alloggio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Foligno (Perugia) presso un’abitazione situata nei pressi del centro storico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 26enne era stato recentemente escluso da un progetto di accoglienza che gli aveva consentito di soggiornare in un appartamento vicino al centro cittadino. Nonostante la fine del periodo di ospitalità, nel corso del pomeriggio l’uomo ha tentato di rientrare nell’alloggio, forzando la porta d’ingresso a calci fino a sfondarla e riuscendo così ad entrare nell’appartamento.

L’intervento della Polizia e la resistenza

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto dopo la segnalazione, hanno trovato il 26enne all’interno dell’abitazione. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e ha opposto una decisa resistenza, rifiutando di collaborare con le forze dell’ordine. Nonostante la tensione, nessuno degli operatori ha riportato lesioni durante l’intervento.

Accertamenti e precedenti episodi

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno riscontrato che il giovane si era già reso protagonista di altri episodi di reingresso illegittimo nell’appartamento nei giorni precedenti. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei suoi confronti, portando all’arresto in flagranza per violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto e le conseguenze

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 26enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

IPA