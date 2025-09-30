Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per furto e indebito utilizzo di carta bancomat nella zona sud di Alessandria. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni in tempo reale della vittima e alla prontezza della pattuglia in abiti civili. I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di ieri, quando la Centrale Operativa ha diramato l’allarme dopo che una persona aveva denunciato il furto del proprio portafogli, avvenuto circa due ore prima nei quartieri Cristo e Pista. La rapida azione dei militari ha permesso di individuare e fermare i responsabili, che sono stati colti in flagranza mentre utilizzavano la carta rubata per effettuare acquisti illeciti.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto una denuncia presso la Stazione di Alessandria Cristo. La vittima, ancora scossa per il furto subito, ha iniziato a ricevere sul proprio telefono una serie di notifiche relative a pagamenti non autorizzati effettuati con la sua carta bancomat. Gli acquisti sospetti sono stati segnalati in diversi esercizi commerciali dei quartieri Cristo e Pista, circostanza che ha immediatamente insospettito i militari.

La caccia ai responsabili tra i quartieri Cristo e Pista

La pattuglia della Sezione Operativa, in abiti civili, si è subito diretta verso la tabaccheria del quartiere Cristo, luogo dell’ultima transazione segnalata. Tuttavia, durante il tragitto, una nuova notifica ha indicato un ulteriore utilizzo della carta in un’altra attività commerciale, costringendo i Carabinieri a cambiare rapidamente destinazione. Giunti nei pressi di una macelleria, i militari hanno iniziato a osservare attentamente le persone presenti lungo la via, alla ricerca di chi potesse avere con sé oggetti o borse riconducibili agli acquisti appena effettuati con la carta rubata.

L’individuazione e il fermo dei sospetti

Due uomini a piedi, che si muovevano con passo veloce e atteggiamento sospetto, hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri. La distanza ravvicinata dai luoghi degli acquisti e il possesso di sacchetti della spesa hanno reso plausibile il loro coinvolgimento. I militari li hanno raggiunti, si sono qualificati e li hanno fermati per un controllo. I due hanno mostrato subito segni di nervosismo: uno di loro ha tentato invano di nascondere una carta di pagamento che teneva in mano.

La perquisizione e le prove raccolte

La perquisizione effettuata sul posto ha permesso di rinvenire la carta bancomat della vittima, oltre a numerosi scontrini di pagamento e la merce acquistata poco prima. Nei sacchetti e nelle tasche dei due sono stati trovati diversi pacchetti di sigarette, acquistati presso la tabaccheria dove la pattuglia si stava recando prima dell’ultima segnalazione. All’interno dello zaino sono stati recuperati ulteriori prodotti, tutti riconducibili agli acquisti effettuati con la carta rubata.

La ricostruzione dei fatti e le immagini delle telecamere

I Carabinieri hanno ricostruito in tempo reale il percorso compiuto dai due sospetti, grazie alle segnalazioni della vittima e alle ricevute di pagamento trovate in loro possesso. L’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali ha fornito ulteriori riscontri, confermando la presenza dei due uomini nei luoghi dove erano stati effettuati gli acquisti illeciti.

L’arresto e le misure cautelari

Non sono rimasti dubbi sulla responsabilità dei due uomini, che sono stati arrestati in flagranza di reato per indebito utilizzo di carta bancomat e ricettazione. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di entrambi: un 34enne e un 49enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

I precedenti e il divieto di dimora

Durante gli accertamenti è emerso che uno dei due arrestati era destinatario di un divieto di dimora in provincia, misura alla quale non aveva ottemperato. La sua presenza in città e nelle zone limitrofe era stata già segnalata in relazione a una serie di reati commessi nei mesi precedenti. Questo elemento ha aggravato ulteriormente la sua posizione, confermando la pericolosità sociale dei due individui.

Il ruolo della collaborazione tra vittima e forze dell’ordine

L’operazione ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Le segnalazioni tempestive della vittima e la rapidità d’intervento dei Carabinieri hanno permesso di bloccare i responsabili prima che potessero allontanarsi o spendere ulteriormente il denaro sottratto. Il caso dimostra come la tecnologia, attraverso le notifiche in tempo reale e le telecamere di sorveglianza, possa rappresentare un valido supporto nelle indagini contro i reati predatori.

Le reazioni della comunità locale

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti dei quartieri Cristo e Pista, zone già colpite in passato da episodi di furto e microcriminalità. Le associazioni di quartiere hanno espresso soddisfazione per la tempestività dell’intervento e hanno invitato i cittadini a segnalare sempre alle autorità qualsiasi movimento sospetto o anomalia. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di denunciare immediatamente ogni furto o smarrimento di carte di pagamento, per consentire un intervento rapido e mirato.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

In seguito all’operazione, i Carabinieri hanno diffuso alcune raccomandazioni utili per prevenire furti e utilizzi illeciti di carte di pagamento. Tra i consigli principali, quello di custodire sempre con attenzione portafogli e documenti, evitare di lasciare incustoditi oggetti di valore e attivare le notifiche di sicurezza offerte dagli istituti bancari. In caso di furto o smarrimento, è fondamentale bloccare immediatamente la carta e presentare denuncia presso le autorità competenti.

Conclusioni

L’operazione condotta dai Carabinieri di Alessandria rappresenta un esempio di efficienza e tempestività nella lotta ai reati contro il patrimonio. Grazie alla collaborazione tra vittima e forze dell’ordine, è stato possibile assicurare alla giustizia due soggetti già noti per precedenti penali e prevenire ulteriori danni economici. L’episodio conferma l’importanza di una sinergia costante tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza della comunità.

