Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati arrestati per un furto in concorso nei locali di una chiesa e denunciati per ricettazione. L’intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, dopo che gli agenti li hanno notati mentre uscivano dalla struttura con un carrellino carico di oggetti.

Il tentato furto nei pressi di una chiesa a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fermati sono un cittadino italiano di 67 anni e un cittadino sloveno di 26 anni. Gli agenti della volante del Commissariato di P.S. Mirafiori stavano svolgendo un controllo del territorio quando, transitando in via Torrazza, hanno visto i due uscire con fare sospetto dal vialetto della chiesa Sant’Andrea. Nel carrellino trasportavano diverse bottiglie di alcolici e alcuni attrezzi da lavoro.

Durante il controllo il più giovane è stato bloccato subito. Il 67enne, accortosi della presenza dei poliziotti, ha cercato di scappare verso piazza Bengasi, ma è stato fermato poco distante. La perquisizione del carrellino ha permesso di trovare anche diverso materiale edile.

Gli oggetti riconosciuti dall’operaio

In possesso dell’uomo più anziano è stato inoltre trovato un portafoglio con una tessera sanitaria e una carta per buoni pasto intestate a una donna. La proprietaria aveva denunciato il furto dei documenti pochi giorni prima.

Vicino alla chiesa gli agenti hanno notato un veicolo con il bagagliaio aperto. Un operaio, impegnato in alcuni lavori all’interno della struttura, ha riferito che dall’auto erano stati sottratti un trapano, un flessibile e una pistola per colla. L’uomo ha riconosciuto gli attrezzi tra quelli sequestrati ai due fermati.

Restituiti i beni

Il materiale recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari. I due uomini sono stati arrestati per furto in concorso e denunciati per ricettazione; su disposizione dell’Autorità giudiziaria sono stati accompagnati nella locale Casa circondariale.