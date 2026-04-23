Escort a Milano, Davide Lacerenza racconta che "funziona così in tutta Italia", la lista di pr e concierge"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Davide Lacerenza ha parlato del caso della società Ma.De. di Milano, che organizzava eventi nei principali locali della città ma è accusata di aver gestito anche un’attività parallela di escort per i propri clienti. Secondo l’ex proprietario della Gintoneria, si tratta di un fenomeno non esclusivo del capoluogo lombardo, ma diffuso in tutta Italia e organizzato in maniera sistematica, con la collaborazione dei gestori dei locali e dei concierge degli hotel di lusso.

Le dichiarazioni di Lacerenza

L’ex proprietario della Gintoneria Davide Lacerenza ha parlato del caso di sospetto sfruttamento della prostituzione che riguarda la società Ma.De. di Milano.

“Sono stato il primo a finire in un scandalo ma tutte le ragazze che venivano da me le ho riviste in tutti i locali. Non è solo Milano, penso sia tutta Italia” ha spiegato Lacerenza alla trasmissione radiofonica La Zanzara.

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Lacerenza ha poi spiegato: “I concierge e i pr hanno i fogli di calcolo con i nomi e i dettagli delle ragazze. Io ho dei nomi pesantissimi di donne dello spettacolo che facevano parte di queste liste”.

Di cosa è accusato Lacerenza

Davide Lacerenza ha patteggiato lo scorso ottobre l’accusa di aver organizzato un giro di prostituzione e di spaccio di droga nel suo locale, la Gintoneria di Milano, tra i più famosi della città prima della chiusura.

Lacerenza, insieme alla ex compagna Stefania Nobile, era accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, autoriciclaggio e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le accuse della procura avrebbe utilizzato il suo locale sia per vendere droga, sia come luogo di incontro tra escort e clienti. Il patteggiamento prevede che Lacerenza sconti 4 anni e 8 mesi ci carcere.

Il caso della Ma.De.

Il caso commentato dal Lacerenza, quello della Ma.De., risale invece a lunedì 20 aprile. La guardia di finanza ha arrestato 4 persone che si trovano agli arresti domiciliari.

Le accuse sono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L’azienda avrebbe offerto i servizi di decine di escort a vari clienti, tra cui anche diversi imprenditori e calciatori di Serie A.

La guardia di finanza ha sequestrato anche 1,2 milioni di euro alla società e sta indagando per autoriciclaggio.