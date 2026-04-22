Escort a Milano, per Luciano Moggi "questi locali sono sempre esistiti, giocatori arrivavano la domenica"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Caso escort a Milano, ora parla Luciano Moggi: intervistato da Pino Rinaldi a Ignoto X su La 7, lo storico dirigente sportivo ha fatto piazza pulita di ogni finto stupore ricordando come, quando era in attività fino a una ventina d’anni prima, tali locali fossero in voga tanto quanto oggi, con calciatori in cerca di svaghi e signorine più o meno compiacenti. Nulla di nuovo sotto il sole, quindi.

Cosa ha detto Luciano Moggi

“Il calcio, purtroppo, è qualcosa che espande notizie che possono essere anche gravi, ma che nella sostanza diventano solo gossip“, ha ragionato Moggi.

E ancora: “Io vi dico quello che succedeva prima mentre adesso non so se è cambiato tutto. Ma io sono venticinque anni che non sto più nel calcio”.

“Vi posso dire però che questi locali esistevano da sempre a Milano e vi arrivavano giocatori da tutta Italia, dico da tutta Italia! Arrivavano la domenica dopo le partite”, ha raccontato Luciano Moggi.

Che riferendosi allo scandalo escort ha aggiunto: “Io queste cose qui le ho sempre sapute e sentite”.

Tanto da raccomandarsi con i suoi ragazzi: “Dicevo ai miei giocatori: attenzione, voi potete andare a Milano la domenica dopo le partite, quando non giochiamo durante la settimana. Mentre quando giochiamo durante la settimana, dovete stare a Torino senza andare in giro”.

Donne attratte dai locali dei calciatori

A Moggi non risulta che all’epoca tali locali avessero qualcosa di simile a un “centro di coordinamento”. Ma di certo, ha ricordato, al di là delle escort, i locali frequentati dai calciatori erano una calamita per le donne: “Quando si parla di giocatori di calcio e di persone di una certa personalità, tutti vanno a frequentare quei locali“.

E nello specifico: “Saputa la cosa, tante ragazze andavano in quei locali“. In questo passaggio della sua rievocazione, Moggi non si è riferito nello specifico a delle escort, ma a normali ragazze incuriosite e attratte dalla presenza dei calciatori. “Magari qualcuna approcciava pure, e poi si sposavano“, ha ricordato.

Palloncini al gas esilarante

Nel caso escort di Milano è emerso anche l’utilizzo di palloncini al gas esilarante. Ma ai tempi di Moggi divertimenti simili non circolavano fra i locali: “Di questo non sapevo”, ha detto.

E infine la previsione: “Se vengono fuori i nomi di persone conosciute, giocatori o non giocatori, costoro non saranno indagati e non avranno problemi penali, però sicuramente avranno altri tipi di problemi”.