Escort a Milano, perché sono saltati fuori alcuni nomi dei calciatori di Serie A anche se non sono indagati

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Un presunto giro di sfruttamento della prostituzione che ruoterebbe attorno ai locali della movida milanese e a una società di promozione di eventi. È questo il cuore dell’inchiesta della Procura di Milano che ha portato a 4 persone agli arresti domiciliari e che sta scuotendo il mondo del calcio, in particolare della Serie A. Al centro degli accertamenti, condotti dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, figurerebbero decine di nomi eccellenti, citati negli atti perché nominati nelle chat analizzate ma – è bene ribadirlo – non indagati.

I nomi dei calciatori come “parole chiave” nelle indagini

Il Giornale ha spiegato che nel decreto di perquisizione sarebbero stati omessi i nomi dei calciatori, tranne tre: Marcus Pedersen (oggi al Torino) e Christian Volpato (Sassuolo) per un refuso; Cheickh Niasse (Verona) perché nominato nella richiesta presentata dalla pm Bruna Albertini.

A tutti gli altri invece il quotidiano milanese è risalito grazie all’elenco di parole-chiave che sarebbe sempre indicato nel decreto di perquisizione “per sottoporre ad analisi tecnica i dispositivi sequestrati”, riferisce Il Giornale.

In sostanza, i nominativi sarebbero stati usati come keyword per orientare le analisi tecniche sui dispositivi informatici sequestrati agli indagati, tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi.

Il Giornale interpreta così i soggetti di quell’elenco: “Si tratta di nomi che la Procura evidentemente non indica a caso, e che devono essere emersi nelle intercettazioni in cui le escort e i presunti protettori pianificavano gli incontri”.

Tra i termini di ricerca figurerebbero profili di primo piano del campionato attuale e passato: da Daniel Maldini a Rafael Leao, passando per Dusan Vlahovic, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Yann Aurel Bisseck e Raoul Bellanova.

Nell’elenco del Giornale e dell’ANSA anche ex protagonisti della Serie A come Achraf Hakimi, Milan Skriniar e Olivier Giroud.

Le intercettazioni e il caso Stankovic

Secondo Il Giornale e l’ANSA, nelle carte della Procura si farebbe riferimento a un’utenza intestata a Dejan Stankovic, ex stella di Inter e Lazio: risulterebbe aver avuto 8 telefonate con uno degli indagati.

Anche in questo caso, la Procura non avrebbe formulato alcuna accusa a carico dell’ex calciatore, limitandosi a registrare il dato tecnico emerso dalle attività investigative.

Estraneità ai fatti e diritto di cronaca

È fondamentale sottolineare come la posizione di tutti i calciatori menzionati sia, allo stato attuale, di totale estraneità alle indagini.

Molti dei soggetti citati potrebbero aver frequentato i locali semplicemente come avventori, senza essere a conoscenza della presunta doppia natura delle attività gestite da Buttini e Ronchi.

Le indagini tecniche sui cellulari e le prossime audizioni testimoniali serviranno a fare definitiva chiarezza sulla reale portata dello scandalo.