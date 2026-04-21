Escort dai calciatori di Serie A anche in pieno lockdown a Milano, nomi cancellati: incinta una delle ragazze

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi dettagli sul caso del presunto servizio di escort per calciatori della Serie A, ma non solo, al centro dell’indagine che vede protagonista un’agenzia di eventi milanese e che ha portato agli arresti domiciliari quattro persone. Gli incontri sarebbero avvenuti anche nel periodo del lockdown a Milano. I nomi dei giocatori coinvolti non sono noti.

Incontri tra escort e calciatori di Serie A in lockdown: il racconto

L’agenzia ANSA ha riportato alcuni passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che il 23 agosto 2024 ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone. Avrebbero gestito, tramite la Ma.De Milano, un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con pacchetto “all inclusive” del dopopartita, tra serate in locali a cinque stelle della movida milanese, escort e a volte gas esilarante.

Stando al suo racconto, anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” per il Covid-19 sarebbero stati “organizzati quasi tutti i giorni eventi mondani con servizio di escort” e le ragazze avrebbero avuto “rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti”.

La donna ha raccontato agli inquirenti di aver vissuto a Cinisello Balsamo in un appartamento nello stesso palazzo dove aveva la sede la Ma.De, dal 2019 al 2023. Nell’edificio, ha riferito, ci sarebbe stata anche “una discoteca abusiva”.

“Ronchi e Buttini trattenevano almeno il 50% dell’importo pagato, consegnando alla ragazza il resto” ha raccontato. La ragazza ha parlato del caso di una colombiana che “nel 2022 era costretta a prostituirsi in cambio di mille euro”, di cui solo la metà sarebbe restata a lei. Le giovani, in quel palazzo, dovevano “versare anche il canone d’affitto delle camere”. Non tutte le ragazze che lavoravano per la coppia, ha precisato, erano “escort”; alcune solo “ragazze immagine”.

La ragazza ha riferito che in quelle “feste” si sarebbe “spesso consumato del gas esilarante” contenuto “in palloncini”, gradito “agli atleti” perché non risultava all’antidoping.

La teste ha messo a verbale anche i nomi di coloro che si sarebbero occupati di “contattare i clienti” e “selezionare le ragazze”, degli “autisti” che portavano le giovani e gli sportivi in locali, ristoranti e alberghi o a Cinisello, dei bodyguard e dei dj. Dichiarazioni che, come riportato ancora da ANSA, avrebbero “trovato riscontri”.

Non sono noti i nomi dei calciatori di Serie A

Stando a quanto appreso dall’agenzia ANSA da fonti qualificate, sarebbero almeno 70 i calciatori che avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro dell’indagine della Procura di Milano. I loro nomi, nell’ordinanza, sono omissati.

Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati. Non è accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e gas esilarante.

Il dialogo sulla “droga della risata”

“Amo ci servono i palloncini“: come riportato da ANSA, il virgolettato è contenuto in un dialogo che riguarda l’organizzazione di una delle tante serate per clienti facoltosi, sportivi come giocatori di hockey o piloti di Formula Uno e, soprattutto, calciatori di serie A, riportato nel provvedimento eseguito lunedì dalla Guardia di Finanza.

La richiesta sarebbe collegata alla necessità di procurarsi quella che è anche nota come “droga della risata”.

Il caso della ragazza rimasta incinta

L’agenzia Adnkronos ha riportato un’altra intercettazione contenuta nell’ordinanza.

Il 4 dicembre 2025 una delle ragazze coinvolte avrebbe cercato di risalire alla data di un rapporto sessuale per individuare il partner: “Ti dico una cosa ma non dirla a nessuno… che ho appena fatto il test e sono incinta… da più di tre settimane”.