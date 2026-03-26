Escort protestano un anno dopo l'introduzione del codice ATECO, "paghiamo le tasse ma non abbiamo tutele"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A distanza di un anno dall’introduzione del codice ATECO 96.99.92, pensato per includere le attività di escort e servizi di accompagnamento nella classificazione economica ufficiale, Escort Advisor ha analizzato i risultati di questa novità normativa, affermando che “resta evidente la mancanza di un sistema di diritti e tutele per chi opera nel settore”.

Codice Ateco delle Escort tra obblighi fiscali e lacune sul fronte dei diritti

Secondo il portale Escort Advisor c’è un sistema ancora incompleto, caratterizzato da un forte squilibrio tra obblighi fiscali e assenza di diritti.

“Se da un lato – scrive il portale – il nuovo codice ha aperto alla possibilità di regolarizzazione fiscale, dall’altro emerge un vuoto normativo che riflette, più in generale, l’assenza di una politica organica sul tema e ancora più in generale una stigmatizzazione sociale del sex work come lavoro vero e proprio, oltre che una categoria giuridica”.

Il sito ha anche citato i dati raccolti dallo sportello “L’Esperto Risponde”, il servizio di consulenza attivato dallo stesso portale Escort Advisor nell’ottobre 2024 e rivolto alle sex worker iscritte alla piattaforma.

Tale sportello mette a disposizione una prima consulenza gratuita con un pool di esperti formato da un avvocato civilista e uno penalista, un commercialista, un esperto di immigrazione e uno psicologo.

Dopo circa 16 mesi di attività dello sportello e circa 250 consulenze erogate, “è chiaro quello che molte sex worker cercano: informazioni e supporto. Vogliono mettersi in regola, ma chi sceglie questo lavoro spesso si trova a navigare in un contesto incerto e poco strutturato, con difficoltà anche nel reperire informazioni chiare e complete, nel trovare canali giusti, personale poco formato e aggiornato, assenza di collaborazione”.

Di seguito i dati relativi alle tipologie di richieste pervenute:

60% Fiscale

20,7% Penale

10% Amministrativo

8,5% Civile

0,7% Psicologico (servizio inserito solo da pochi mesi e ancora in fase di lancio)

Il parere degli analisti: “Serve più sicurezza”

“Il fatto che il 60% delle richieste riguardi ambiti fiscali” – commenta il Dott. Cesare Bocchi, commercialista di riferimento per il progetto “L’Esperto Risponde” di Escort Advisor – dimostra un interesse concreto verso l’emersione e la regolarizzazione, ma anche un forte bisogno di orientamento in un ambito ancora poco chiaro e normato”.

Secondo l’indagine condotta da “L’Osservatorio EA Insights by Escort Advisor”, attivo dal 2018 e dedicato all’analisi del mercato della prostituzione, l’emersione del settore potrebbe generare un gettito fiscale importante: oltre 2 miliardi di euro in uno scenario prudente fino ad arrivare, nelle ipotesi più ambiziose con un tasso di emersione del 40%, a circa 4,6 miliardi di euro per le casse dello Stato.

“Il paradosso è evidente: lo Stato riconosce queste attività dal punto di vista fiscale ma non garantisce adeguate tutele sociali e legali” – spiega Alessia Conti, avvocato penalista e coordinatrice del progetto di Escort Advisor. “Esiste una contraddizione evidente: da un lato si chiede l’emersione, dall’altro non si creano le condizioni per farlo in sicurezza. Questo produce incertezza e spesso espone chi lavora a rischi elevati”.

“C’è un forte timore – afferma Alessandra De Mitri, avvocata specializzata in diritto dell’immigrazione e consulente dello sportello – e troppa poca informazione. Spesso le persone non sanno come muoversi o temono di esporsi troppo. Questo frena percorsi di regolarizzazione e mantiene una zona grigia molto ampia”.

La testimonianza di Luana Absoluta

Luana Absoluta è una escort di origine brasiliana che vive in Italia da 18 anni ed è mamma di 3 figli. Ha scelto di dichiarare apertamente il suo lavoro: “Volevo essere in regola. Ho aperto la partita IVA scegliendo il codice ATECO corretto. Ma non è stato facile: non sapevano come inquadrare la mia attività. Ho avuto difficoltà con la banca e non avevo mai trovato qualcuno che mi aiutasse davvero”.

La donna ha aggiunto di non essersi scoraggiata: “All’inizio non è stato semplice: all’Agenzia delle Entrate di Brescia per aprire la partita IVA con quel codice, incontravo persone che non sapevano cosa fosse. Oggi però sono riuscita a trovare un equilibrio”.

Diana Rizzo: “Paghiamo le tasse, ma non abbiamo tutele”

Diana Rizzo, escort, avvocata e madre di tre figli, è titolare di partita IVA. “Paghiamo le tasse, ma non abbiamo tutele”, ha sostenuto.

E ancora: “È difficile parlare di diritti quando si è riconosciute solo come contribuenti. Lo Stato incassa, ma non protegge. Serve una normativa chiara, che riconosca il lavoro e garantisca diritti minimi: sicurezza, salute, accesso ai servizi. Altrimenti si rischia di creare una categoria invisibile, che paga ma non è tutelata”.

Sulla carta i vantaggi concreti per le sex worker dovrebbero essere:

Tracciabilità e minori rischi fiscali: fatture, redditi, contributi.

Accesso al credito: redditi dichiarati aiutano nei mutui/prestiti.

Contributi pensionistici: iscrizione alla gestione INPS pertinente.

Tutele sociali (malattia, maternità, infortuni) previste per il lavoro autonomo.

Professionalizzazione del settore: consulenza fiscale, tutela legale, sicurezza, canali digitali.